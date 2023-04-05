D'Hondt sistemi, ittifaklar ve ortak listeler: Türkiye'de 2023 seçimleri

Yazan, Osman Kaytazoğlu

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Bildirdiği yer İstanbul

4 saat önce

Türkiye, 14 Mayıs’ta iki seçim yapacak. Cumhurbaşkanına ve TBMM'deki milletvekili dağılımına karar verecek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde karşımıza çıkacak pusula belli.

4 aday var. Yüzde 50’den bir fazla oy alan kazanıyor. İlk turda hiçbir aday bu oranı yakalayamazsa, ikinci tura kalıyor.

Meclis seçimlerinde ise işler biraz karışıyor. İttifaklar, ittifak içinde ittifaklar, ortak listeler gibi formüller devreye giriyor. Bu seçim, 2018’den farklı bir sistemle yapılıyor.

2018’de seçmen oyunu ittifak ve partiye veriyor; sonra bu oylar partilere D'Hondt sistemiyle milletvekili olarak dağıtılıyordu.

Peki bu seçimde D'Hondt sistemi nasıl işleyecek? Sandığa ittifakla ya da ortak listeyle girmek arasında ne gibi farklar var?