Rusya'da Kerç Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

Kaynak, UYDU GÖRÜNTÜSÜ ©2022 MAXAR TECHNOLOGIES Fotoğraf altı yazısı, Uydu görüntülerine göre K﻿erç Köprüsü'ndeki patlama anı

12 Ekim 2022, 12:47 +03 Güncelleme 20 dakika önce

Rusya, Cumartesi günü Kırım Yarımadası'na bağlayan tek köprü olan Kerç'teki patlamayla ilgili olarak sekiz kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Rus güvenlik servisi FSB, gözaltına alınan beş kişinin Rusya, diğer kişilerin ise Ukrayna ya da Ermenistan vatandaşı olduklarını duyurdu.

Rusya, saldırının arkasında Ukrayna'nın olduğunu iddia ediyor.

Ukrayna İstihbarat Servisi Sözcüsü Andriy Yusov ise Rusya'nın suçlamalarını yalanladı.

Yusov, "FSB ve Rusya Soruşturma Komitesi'nin tüm faaliyetleri saçmalıktan ibarettir. Bunlar Putin rejimine hizmet eden yapılardır ve kesinlikle son açıklamaları hakkında yorum yapmayacağız" dedi.

K﻿erç Köprüsü, Rusya'nın Kırım'ı ilhakından dört yıl sonra 2018'de açılmıştı.

K﻿öprünün açılışını yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ajanlarının Rusya'nın sivil altyapısının kritik derecede önemli bir parçasını yok etmeyi amaçladıklarını söylemiş ve olay için "terör eylemi" demişti.

Ö﻿te yandan Ukrayna'nın Herson, Zaporijya ve Nikopol kentlerinde bugün yeni patlamalar meydana geldi.

BBC Kiev Muhabiri Hugo Bachega, Herson'da beş patlamanın duyulduğunu ve şehirde hava savunma sisteminin etkinleştirildiğine dair haberler olduğunu bildirdi.

Ancak Bachega bu haberlerin henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadığını söylüyor.

Z﻿elenskiy'den yeni yaptırım çağrısı

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Z﻿elenskiy sanal ortamda yapılan olağanüstü G7 toplantısına katıldı.

R﻿us güçleri Pazartesi gününden bu yana Ukrayna'ya yönelik kapsamlı füze saldırıları düzenliyor.

Ukrayna'nın başkenti K﻿iev'in de hedef alındığı saldırılarda 19 kişinin öldüğü açıklandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "yeni bir terör dalgası" yaratmakla suçladığı Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulanması çağrısı yaptı.

Sanayileşmiş yedi ülkenin oluşturduğu G7'nin liderleri dün Ukrayna'ya "finansal, insani, askeri, diplomatik ve hukuki" desteği sonuna kadar sürdüreceklerini" açıklamıştı.

N﻿ATO'dan da Ukrayna'ya benzer bir destek mesajı gelmişti.

P﻿ern: Rusya'dan Avrupa'ya petrol taşıyan Druzhba boru hattında sızıntı tespit ettik

Bu arada Polonya'da boru hattı operatörü Pern, Rusya'dan Avrupa'ya petrol taşıyan Druzhba boru hattında bir sızıntı tespit ettiğini açıkladı.

Pern, sızıntının nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.

Sızıntı, Polonya'nın Plock kentinden yaklaşık 70 km uzaklıktaki borunun bir bölümünde tespit edildi.

Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akımı boru hatlarında yaşanan sızıntılar konusunda Rusya ve ABD birbirini sabotajla suçlamıştı.

Avrupa, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından büyük bir enerji kriziyle karşı karşıya.