YSK: 14 Mayıs seçimlerine 36 siyasi parti katılacak

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59 dakika önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak parti sayısını açıkladı.

Seçime girme yeterliliği olan 36 siyasi partinin katılacağı bildirildi.

Oy verme işleminin 08.00'de başlayıp 17.00'de sona ereceği belirtildi.

YSK, seçimlere girecek siyasi partileri belirlemek üzere bu sabah YSK binasında toplandı.

YSK Başkanı Ahmet Yener toplantı sonrasında kurulun aldığı kararları paylaştı.

Yener, "Bugün yaptığımız toplantıda 14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekilliği seçimine 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığı tespit edilmiştir" dedi.

Oy verme işleminin 08.00 – 17.00 arasında yapılacağını açıklayan Yener, bir oy sandığında kaç kişinin oy kullanacağı ve diğer konulara ilişkin açıklamaların daha sonra yapılacağını söyledi.

Seçime katılmaya hak kazanan siyasi partiler şöyle:

Adalet ve Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Zafer Partisi.

Takvim nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin kararı imzalamıştı.

Karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmış, YSK da iki aylık seçim takvimini belirlemek üzere toplanmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılmasına, milletvekili adayı olmak isteyenlerin görevlerinden çekilme tarihine yönelik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı:

Seçime ittifak ile girecek partiler, 11-17 Mart arasında ittifak protokollerini YSK'ya teslim edecek.

Kamu görevlilerinin aday olabilmek için 16 Mart'a kadar görevlerinden ayrılmaları gerekiyor.

YSK, 21-26 Mart arası Cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alacak.

22 Mart'ta, seçmen listeleri askıya çıkarılacak.

30 Mart'ta Cumhurbaşkanı adaylarının geçici listesi yayınlanacak.

1 Nisan'da Seçmen listeleri askıdan inecek, yurt dışı seçmen kütüğünün sorgulanması süresi sona erecek.

2 Nisan'da Cumhurbaşkanı adaylarının kesin listesi yayımlanacak.

8 -10 Nisan'da Milletvekili aday listeleri YSK’ya teslim edilecek.

9 Nisan'da İttifak ve siyasi partilerin oy pusulalarındaki yerleri belirlenecek.