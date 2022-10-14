İ﻿ran'da protestolarda öldürülen gençler

40 dakika önce

B﻿BC İzleme Servisi, Dezenformasyonla Mücadele Servisi, BBC Farsça Servisi ve Görsel Gazetecilik ekipleri / BBC News

İran’da Mahsa Amini adlı 22 yaşındaki bir kadının başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasından üç gün sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar devam ediyor.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’na göre, birinci ayını doldurmak üzere olan ve rejime karşı 1979’dan sonraki en büyük meydan okuma olarak nitelenen protestolarda bugüne kadar 222 kişi yaşamını yitirdi.

BBC ekipleri, protestolarda çoğu vurularak ölen 40 çocuk, kadın ve erkeğin kimliklerini belirledi.

İran yönetiminin her türlü iletişime sıkı denetim getirmesi ve ülkede bağımsız haber kaynaklarının faaliyetlerine izin verilmemesi, ölenlerin sayısı ve kimliklerinin doğrulanmasını zorlaştırıyor.

K﻿adınlar

İran’da bugüne kadarki protestoların hemen hepsi ekonomiyle ilgiliydi.

Ama şimdi, daha önce örneği olmayan bir protesto dalgası yaşanıyor.

Ülkenin birçok yerinde sokaklara çıkan kadınlar; özellikle genç kadınlar “Kadın. Hayat. Özgürlük” diye bağırıyor.

İran güvenlik güçleriniin gösterilere müdahalesi sonucu çok sayıda kadın hayatını kaybetti.

16 yaşındaki Nika Şakarmi Tahran’daki protestolarda öldü. 20 Eylül’de bir arkadaşına “Peşimde polis var” dedikten sonra kayboldu. BBC Farsça Servisi’nin ulaştığı ölüm kaydında Şakarmi’nin “sert bir cisimle vurulmasından kaynaklanan yaralar sonucu” öldüğü belirtiliyor.

Yine 16 yaşında olan Sarina İsmailzade de Tahran yakınlarındaki protestolarda öldü. İnsan hakları gruplarına göre bir YouTuber olan İsmailzade, 23 Eylül’de güvenlik güçleri tarafından coplarla dövüldükten sonra yaşamını yitirdi.

18 yaşındaki Mahsa Mougouyi, İsfahan’da öldü.

Protestolarda 20’li ve 30’lu yaşlardaki bazı kadınlar yaşamını yitirdi.

62 yaşındaki Minoo Majidi ise Kirmanşah’ta öldü.

Ö﻿ğrenciler

Protestolarda birçok kız öğrenci, okullarda ve sokaklarda başörtülerini yaktı. Bazı gözlemcikere göre kız öğrencilerin bu eylemi, din adamları düzeninin ideolojisine karşı doğrudan bir başkaldırıydı.

Okullarda, giymek zorunda oldukları başörtülerini çıkarma videolarını yayımlayan bu öğrenciler, eylemlerini sokaklara taşıyarak ağırlıklı olarak üniversitelilerin başını çektiği protesto dalgasının önemli bir parçası haline geldi.

Ülkede daha önce lise öğrencileri hiç bir zaman bu tür eylemler yapmamıştı.

BBC News’un doğruladığı verilere göre Kirmanşah’ta öldürülen 15 yaşındaki lise öğrencisi Amirhossein Basati, protestolarda hayatını kaybeden en genç insan oldu.

Ancak insan hakları örgütleri, ölenler arasında başka çocukların da bulunduğunu ve bunlardan birinin 12 yaşında olduğunu söylüyor.

İkisi de 16 yaşında olan Zakaria Khial ve Amin Marefat, ülkenin kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan’da hayatını kaybetti.

Etnik azınlık mensupları

BBC, yıllardır baskı ve siyasi şiddete maruz kalan etnik azınlık mensuplarının da hedef alındığını teyit etti.

16 yaşındaki Muhammad İkbal Naebzehi ve 17 yaşındaki Omid Safarzehi, 30 Eylül’de Beluci azınlığın yaşadığı Sistan ve Belucistan vilayetinde öldü.

Uluslararası Af Örgütü'ne göre İran güvenlik güçleri, o gün protestolara gerçek mermilerle müdahale ederek birçok insanı öldürdü.

Protestoculara ateş açılması ülkeyi derinden sarsmıştı.

Kirmanşah’ta ölen Reza Şahparnia 20, Said Muhammedi ise 21 yaşındaydı.

Kürdistan’da öldürülen Reza Lotfi 20’li yaşlarındaydı. Mohsen Muhammedi 28, Fereydoun Mahmudi ise 32.

İranlı bir Kürt olan Amini gözaltına alındıktan üç gün sonra 16 Eylül’de hayatını kaybetti.

Bazı haberlerde Amini’nin gözaltındayken copla dövüldüğü belirtiliyor.

Polis ise Amini’nin kalp krizinden öldüğünü öne sürüyor.

Polisin bu iddialarını desteklemek için yayınladığı, Amini’nin karakolda yere yığılma anı videosu ve genç kadının komadaki fotoğrafı sıradan İranlıları öfkelendirdi.

İlk protestolar ise Amini’nin cenaze töreninde başladı.

Kadınlar dayanışma için başörtülerini çıkararak parçaladılar.

Daha sonra protestolar yayıldı ve gösterilerde daha fazla özgürlük ve mevcut rejimin yıkılması talepleri dile getirildi.

Güvenlik güçleri