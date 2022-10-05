C﻿OP27 İklim Zirvesi: Çevre örgütleri Coca Cola sponsorluğunu 'yeşil aklama' diye nitelendiriyor

Kaynak, HECTOR RETAMAL Fotoğraf altı yazısı, C﻿oca Cola dakikada 200 bin şişe üretiyor

11 dakika önce

B﻿u yıl 6-18 Kasım tarihleri arasında Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenecek 27. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP27) Coca Cola sponsorluğunda yapılacağı açıklandı.

C﻿OP İklim Zirveleri, hükümetleri, büyük şirketleri ve çevre kuruluşlarını iklim krizine karşı alınacak önlemler çerçevesinde bir araya getiren en önemli etkinlik ve her yıl farklı bir ülkede gerçekleştiriliyor.

G﻿eçen yıl COP26'ya ev sahipliği yapan İngiltere, fosil yakıt şirketlerinin etkinliğe sponsor olmasına izin vermemişti.

A﻿ncak COP27 yönetiminin dünyanın en büyük plastik kirleticilerinden biri olan Coca Cola ile geçen hafta imzaladığı anlaşmaya tepkiler büyüyor.

Çevre örgütleri ve aktivistler, anlaşmanın bir "yeşil aklama" taktiği olduğunu iddia ediyor.

İngilizce'ye "greenwashing" olarak giren tanım, Türkiye'de çevreci gruplar arasında "yeşil badana" ya da "yeşil aklama" olarak kullanılıyor.

B﻿BC'ye konuşan aktivistler, dünyada plastiğin büyük bir kısmının fosil yakıtlar ile yapıldığını dolayısıyla sponsorluğun iklim zirvesinin çıkarlarına aykırı olduğunu söylüyor.

C﻿oca Cola ise "Atık sorununu tamamen ortada kaldırma hedefini desteklediğini ve bu konuda farkındalık yaratma çalışmalarının önemini anladığını" paylaştı.

Ş﻿irketin Kamu Politikaları ve Sürdürülebilirlik Bölümü Küresel Başkan Yardımcısı Michael Goltzman, "COP27 ortaklığıyla Coca Cola, iklim krizine karşı toplu bir şekilde harekete geçilmesini destekliyor" dedi.

F﻿akat iklim aktivistleri ortaklığın iptal edilmesi için bir dilekçe hazırladı.

Dilekçeyi şimdiye kadar 12 binden fazla kişi imzaladı.

H﻿er yıl 3 milyon ton plastik kullanıyor

C﻿oca Cola, 2019 yılında yaptığı bir açıklamada şişe ve ambalajları için her yıl yaklaşık 3 milyon ton değerinde plastik kullandığı iddialarını doğrulamıştı.

2﻿021 yılında Plastikten Kurtul (Break Free From Plastic) adlı kuruluş ise Coca Cola'nın dünyadaki en büyük plastik kirletici olduğunu söylemişti.

D﻿ünyanın dört bir köşesinde, okuyanusların içinde ve artık doğmamış bebeklerde bile bulunan plastik, dünyada kirliliğin en büyük nedenlerinden bir tanesi.

G﻿ünümüzde küresel plastik üretiminin yüzde 99'u fosil yakıtlar kullanımıyla yapılıyor. Bu işlem sera gazı salımlarına yol açıyor ve iklim krizini körüklüyor.

"C﻿OP27'nin hedeflerine tamamen aykırı"

G﻿ençler tarafından kurulan Uluslararası Dünya Ayaklanması (Earth Uprising International) temsilcisi Mohammad Ahmadi, "COP27 yönetimi tarafından alınan bu karar etkinliğin hedeflerine tamamen aykırı" dedi.

M﻿ısır hükümetinin anlaşmayı iptal etmesini talep eden Çevre Adaleti Vakfı (Environmental Justice Foundation) Yöneticisi Steve Trent ise, "Coca Cola'nın işletme modeli tamamen fosil yakıtlara dayalı. Şirket daha önce geri dönüşüm konusunda verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı" dedi.

C﻿OP27'nin Mısır yönetimi ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC), BBC'nin anlaşma hakkındaki sorularını yanıtlamadı.

B﻿BC'ye açıklama yapan Coca Cola ise şirketin plastik kullanımıyla ilgili daha çok çalışma yapması gerektiğini söyledi.

Açıklamada, "'Atıksız Dünya' hedefimize doğru ilerlemeler kat etmiş olsak da daha hızlı çalışmamız gerektiğini biliyoruz. 2030 yılına kadar sattığımız her kutu veya şişe karşılığında bir şişeyi geri dönüştürmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verildi.