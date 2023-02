Kanadalı şarkıcı Jully Black, milli marştaki bir kelimeyi neden değiştirdi?

Kanadalı şarkıcı Jully Black, Pazar günkü NBA All Star oyunlarında, ülkesinin milli marşını söylemek için parkeye çıktığında, her zamankinden biraz daha fazla gergindi. “Bir sırrım vardı” diyor.

Salt Lake City'deki Vivint Arena'da dolu tribünler karşısında performansını sergileyen şarkıcı, marşın sözlerini değiştirmek üzereydi: “Evimiz ve anayurdumuz” ("our home and native land") olan sözleri, “Anayurttaki evimiz” ("our home on native land") şeklinde söyleyecekti.