AYM, HDP dosyasını raportöre gönderdi: Kapatma davasında süreç nasıl işleyecek?

Partinin, kapatma davasının 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi sonrasına bırakılması istemi ise reddedilmişti.

Parti kapatma kararı ancak 3'te 2 çoğunlukla alınabiliyor

Raportörün raporunu Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek ve kapatma istemi esastan görüşülmeye başlanacak.

Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 çoğunluğuyla, yani ancak 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebiliyor.