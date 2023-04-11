AYM, HDP dosyasını raportöre gönderdi: Kapatma davasında süreç nasıl işleyecek?
Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemli davada, partinin sözlü savunma yapmama kararını ele aldı. Genel Kurul, partinin kararını tutanak altına alarak, dosyayı esas hakkındaki raporunu hazırlaması için AYM raportörüne gönderdi.
Kapatma davasında Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) dilekçesinde belirtilen hususlar yerinde görülmedi. Dava dosyası, esası hakkında rapor düzenlemek üzere raportöre verildi.
Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021’de HDP’nin kapatılması istemiyle AYM’de dava açmış, AYM Genel Kurulu da 21 Haziran 2021’de iddianamenin kabulüne oy birliğiyle karar vermişti.
Son olarak partinin talebi üzerine ek süre verilerek HDP’nin sözlü savunması 11 Nisan’a ertelemişti.
HDP, seçim dönemi yoğunluğu nedeniyle 11 Nisan’da sözlü savunma vermenin imkansız olduğu belirterek savunma vermeyeceğini açıklamıştı.
Partinin, kapatma davasının 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi sonrasına bırakılması istemi ise reddedilmişti.
Parti kapatma kararı ancak 3'te 2 çoğunlukla alınabiliyor
Raportörün raporunu Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek ve kapatma istemi esastan görüşülmeye başlanacak.
Raportörün raporunun Anayasa Mahkemesi heyeti için bağlayıcılığı bulunmuyor.
HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.
Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 çoğunluğuyla, yani ancak 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebiliyor.
Kapatma davası nedeniyle HDP’nin 53’ü milletvekili hakkında siyasi yasak isteniyor.
HDP adayları seçime, Emek ve Özgürlük İttifakı çatısında yer alan Yeşil Sol Parti'nin listesinden giriyor.