Ukrayna Savaşı: Zelenskiy Bahmut yakınlarındaki cepheyi ziyaret etti

Kaynak, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı

Yazan, Paul Kirby

Unvan, BBC News

bir saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın aylardır ele geçirmeye çalıştığı Bahmut yakınlarındaki cepheyi ziyaret etti.

İngiltere Savunma Bakanı, Ukrayna kuvvetlerinin yakın zamanda şehrin batısından karşı taarruza başladığını söylemişti.

Zelenskiy bölgeyi, dün gece Rus kuvvetlerinin başkent yakınlarında en az dört kişinin ölümüne neden olan insansız hava aracı saldırısı da dahil olmak üzere Ukrayna kentlerine yönelik saldırıların ardından ziyaret etti.

Ukrayna lideri yaptığı açıklamada Bahmut yakınlarındakindeki birliklere şehrin ve ülkenin savunması için teşekkür etti.

Zelenskiy, "Bugün burada olmaktan; ülkenin doğusunda, Donbas'ta olmaktan ve kahramanlarımızı mükafatlandırmaktan, teşekkür etmekten, ellerini sıkmaktan dolayı onur duyuyorum" dedi.

Bahmut kenti ağır saldırıların altında harabeye dönmüş durumda. Yedi aydan uzun süredir, Rus güçleri toprak kazanımları elde ederek Kremlin'i memnun etmeye çalıştığı için ateşli çatışmalara tanıklık etti.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Bahmut'un batısındaki karşı saldırısının sebebinin daha çok, şehrin tedarik yolu üzerindeki baskıyı azaltmak olduğunu ve Rusya'nın şehre saldırılarının hız kaybedebileceğini söyledi.

Zelenskiy daha önce Moskova'nın 20'den fazla "katil drone" ile füze ve bomba kullandığını söylemişti.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Play video, "Apartment block hit by Russian missiles in Zaporizhzhia", Duration 0,30 00:30 Video altyazısı, Zaporijya'de bir binanın Rus füzeleriyle vurulma anı

Kiev bölgesindeki konut alanlarına yapılan insansız hava aracı saldırıları, Rzhyshchiv kentindeki iki öğrenci yurdunun üst katlarını vurmuştu. Bu saldırıda dört kişi öldü ve 11 yaşında biri yaralandı. Üç katlı bir okul binası da vuruldu.

Yetkililere göre ayrıca, vurulan Zaporijya kentinin güney doğusunda bir kişi öldü ve 25 kişi yaralandı. Zelenskiy yaptığı bir paylaşımda bunun sıradanlaşmaması gerektiğini belirtti.

Ukrayna ordusu bugün gönderilen 21 insansız hava aracından 16'sının etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya ziyaretinin sonunda dün Putin bir konuşma yaptı. Çin’in 12 maddelik barış planının Ukrayna savaşının sonlanmasında temel alınabileceğini söyledi.

Plan resmi bir teklif içermiyor ve Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın egemen topraklarından çıkmasına yönelik bir açıklık getirmiyor.

Ayrıca, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım topraklarında dün bir insansız hava aracının geri püskürtüldüğü belirtildi. Sivastopol'de yaşayanlar patlamalar olduğunu bildiriyor.

Rusya tarafı Karadeniz'deki donanmasını tehdit eden üç "objenin" yok edildiğini ve Rus savaş gemisinin zarar görmediğini açıkladı.