Zühtü Arslan, üçüncü kez Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi

2 Şubat 2023, 13:08 +03 Güncelleme 10 dakika önce

Ayşe Sayın | Ankara

Kaynak, dha Fotoğraf altı yazısı, Zühtü Arslan

Zühtü Arslan Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığı’na üçüncü kez seçildi.

AYM başkanlarının görev süresi dört yıl olmasına karşın, Yüksek Mahkeme’deki üyelik görevi Nisan 17 Nisan 2024’de dolacak olan Arslan, bu tarihe kadar başkanlık görevini sürdürecek.

Başkanlığa aday olan İrfan Fidan beş, Kadir Özkaya ise iki oy aldı.

AYM’de, Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 13 Şubat'ta dolması nedeniyle bugün başkanlık seçimi yapıldı.

Seçimlerde, bir başkan, iki başkanvekili ve 12 üye olmak üzere toplam 15 AYM üyesinin salt çoğunluğunun, yani sekizinin oyunu alan Zühtü Arslan yeniden başkan seçildi.

Zühtü Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulu'nca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Yüksek Mahkeme'nin başkanlığına ise ilk kez 10 Şubat 2015'te seçilen Arslan, dört yıllık görev süresinin dolmasının ardından başkanlık için yeniden aday oldu ve 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu alarak başkan seçilmişti.

Arslan'ın yeni döneminde önündeki en önemli dosya HDP'nin kapatma davası olacak.

Arslan partinin Hazine yardımı hesabına 'tedbiren' bloke konulmasına yönelik karara karşı çıkmıştı.

HDP 14 Şubat'ta sözlü savunma yapacak.

Fidan'ın Adaylığı rahatsızlık mı yarattı?

Arslan’ın, AYM’deki görev süresinin yaklaşık 14 ay sonra dolacak olması nedeniyle yeniden başkan adayı olmayacağı uzun süredir kulislerde konuşuluyordu.

Ancak AYM üyeliğine Ocak 2021’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçilen ve en kıdemsiz üçüncü üye olan Fidan’ın, AYM Başkanlığı’na sürpriz bir şekilde aday olması üzerine başkanlık hesaplarının da değiştiği belirtiliyor.

Fidan’ın adaylığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istediği yönündeki iddiaların, AYM’de rahatsızlık yarattığı haberleri de kulislere yansımıştı.

Fidan'ın AYM üyeliği tartışma konusu olmuştu

Yüksek Mahkeme’de bugün yapılan seçim için Zühtü Arslan, İrfan Fidan ve Kadir Özkaya, başkanlık için yarıştı.

Yapılan oylamada Fidan beş, Özkaya ise iki oy aldı.

İrfan Fidan’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesi de tartışma konusu olmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıyken 27 Kasım 2020’de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine getirildi.

Bu göreve gelmesinin üzerinden bir hafta geçmeden AYM üyeliğine aday oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak 2021’de Fidan’ı AYM üyeliğine atadı.

Zühtü Arslan kimdir?

Zühtü Arslan 1 Ocak 1964'te Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğdu.

1987'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını İngiltere'de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde "İnsan Hakları ve Sivil Özgürlükler" alanında, doktorasını da aynı fakültede Anayasa Hukuku alanında yaptı. 2002'de doçent, 2007'de profesör unvanını aldı.

2001 yılında bir süre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çalışan Arslan, 2009'da Polis Akademisi Başkanlığı’na atandı.

Arslan 2009 yılında Polis Akademisi için bir ilke imza atarak akademi çatısı altında Kürt çalıştayı düzenledi. Bu çalıştay, hükümetin Kürt açılımının önemli bir ayağı olarak değerlendirildi.

2012 yılında Yükseköğretim Genel Kurulu'nca AYM üyeliğine aday gösterilen gösterilen üç aday arasında Zühtü Arslan da vardı.

Arslan, 17 Nisan 2012 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından AYM üyeliğine seçildi.

Anayasa yargısı, insan hakları, özgürlük-güvenlik ilişkisi ve siyasi partiler hukuku gibi alanlarda Türkçe ve İngilizce yayımlanmış makaleleri ve bildirileri bulunan Arslan, evli ve dört çocuk babası.

'367 kararına' tepki göstermişti

Zühtü Arslan, AYM'nin 2007 yılındaki "367 kararına" kamuoyunda en çok tepki gösteren isimlerden biriydi.

AYM 1 Mayıs 2007'de verdiği kararla, Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında TBMM'de en az 367 milletvekili olmadığını belirterek birinci tur oylamayı iptal etmiş, 6 Mayıs'taki iki yoklamada da toplantı yeter sayısı (367) olmayınca, 11. Cumhurbaşkanı seçilememişti.

Bunun üzerine 22 Temmuz 2007'de erken genel seçime gidilmiş, AKP'nin adayı Abdullah Gül 28 Ağustos 2007'de, 448 milletvekilinin katıldığı oylamada 339 milletvekilinin oyuyla 11. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Zühtü Arslan ayrıca 21 Haziran 2008 tarihinde yaptığı bir konuşmada AYM'yi sert bir dille eleştirmiş, mahkemenin AKP'nin kapatılmasıyla ilgili davayı kabul etmesinin "yargı darbesi" niteliğinde olduğunu söylemişti.

Arslan'ın adı, 2008 yılında iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) hazırlattığı sivil anayasa taslağının mimarları arasında geçiyordu.