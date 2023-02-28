Pilot, yolculara kuzey ışıklarını gösterebilmek için uçağı 360 derece döndürdü

Yazan, Lynette Horsburgh

Unvan, BBC News

13 dakika önce

Kaynak, Adam Groves Fotoğraf altı yazısı, Kaptan pilot kuzey ışıkları iyi görünsün diye ışıkları da söndürdü

Bir EasyJet Havayolları pilotu, yolcular kuzey ışıklarını seyredebilsin diye uçağa 360 derecelik bir tur yaptırdı.

İzlanda - Manchester seferini yapan uçak İngiltere semalarına geldiğinde gökyüzü kuzey ışıklarıyla kaplandı.

Yolculardan Adam Groves, "inanılmaz" kuzey ışıklarını görmenin nişanlarını kutlamak için sevgilisiyle gittiği dört günlük İzlanda gezisini gölgede bıraktığını söyledi.

Kuzey ışıkları İngiltere semalarında çok sık görülmüyor ama iki gecedir üstüste izlenebiliyordu.

Adam Groves nişanlısı Jasmine Mapp'la beraber Reykjavik'ten kalkan uçağın sol tarafında oturduklarını, "iyi kalpli" pilot havadaki 360 derecelik turu yapmasaydı, kuzey ışıklarını kaçıracaklarını anlatıyor.

Groves ve nişanlısı İzlanda'ya kuzey ışıklarını görmek için gitmiş ama orada kaldıkları dört gece boyunca şansları hiç yüzlerine gülmemiş.

Fotoğraf altı yazısı, İngiltere semalarında kuzey ışıkları iki gündür görülebiliyordu

Adam Groves "Orada kuzey ışıklarını görebilmeyi umuyorduk ama olmadı. Uçağımız kalktı, yarı yola gelmiştik ki pilot bütün ışıkları söndürdü ve ışıklar diğer tarafın penceresinden görülebiliyordu.

"Biz ise görmeyen taraftaydık ama bir kaç dakika sonra pilot herkes görebilsin diye dönüş yaptı ve 360 derecelik bir tur attı."

Kaynak, Adam Groves Fotoğraf altı yazısı, Adam Groves İzlanda seyahati sırasında sevgilisi Jasmine Mapp'e evlenme teklif etmişti

Kuzey ışıklarını görmek çiftin bu önemli seyahatinin en heyecanlı anlarıydı.

Groves İzlanda'nın güney sahillerindeki harika manzaralı bir noktada sevgilisine evlenme teklif etmiş, o da kabul etmişti.

Havayolu şirketi EasyJet de pilotun ekstra turu duyulduktan sonra bir açıklama yaptı.