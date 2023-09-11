Fransız futbolcu Pogba, doping kullandığı suçlamasıyla geçici süreyle futboldan men edildi

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İtalya Serie A takımlarından Juventus'un orta saha oyuncusu Paul Pogba, doping kullandığı suçlamasıyla geçici süreyle futboldan men edildi.

İtalya Ulusal Anti-Doping Mahkemesi (NADO), söz konusu kararı, 20 Ağustos'ta Juventus'un Udinese'yi 3-0 yendikleri maçın ardından yapılan testte, Pogba'da yüksek seviyede testosteron tespit edilmesinin ardından alındığını açıkladı.

30 yaşındaki Fransız futbolcu Udinese maçında oynamadı. Ancak Pogba, oyuncular arasında rastgele seçilerek teste tabi tutuldu.

Pogba, eğer doping kullanmaktan suçlu bulunursa, iki ile dört yıl arasında men cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Juventus kulübü de kararı yazılı bir açıklamayla duyurdu. Kulüp, sonraki yasal adımları değerlendirme hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.

NADO, oyuncunun testinde yasaklı madde olan "non-endojen testosteron metabolitleri" bulduğunu ve dışsal kaynaklı olduğunu, bu nedenle de anti-doping kurallarını ihlal ettiğini duyurdu.

Testosteron, sporcuların dayanıklılığını artıran bir hormon.

Pogba'nın sonuçlara karşı bir karşı analiz sunmak üzere üç günlük bir süresi var.

Torino ekibi Juventus, 2022'de Manchester United takımından ayrılan Pogba ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı.

Sakatlık sorunlarıyla boğuşan Fransız, geçen yıl Katar'da oynanan Dünya Kupası'nı da kaçırdı.

Pogba, bu sezon oynanan Bologna ve Empoli maçlarında oyuna sonradan girdi ve toplamda 51 dakika süre aldı.