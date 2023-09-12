Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Putin’le görüşmek için Rusya’da: Gündemde neler var?

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Kim yolculuğa başlarken trenin kapısından el salladı

12 Eylül 2023, 10:12 +03 Güncelleme 23 dakika önce

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, zırhlı treniyle Rusya’ya gitti. Kim’in Rusya lideri Vladimir Putin’le görüşmesi bekleniyor.

ABD’li yetkililere göre iki liderin gündeminde Rusya’nın Ukrayna’da kullanmaya ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmatların ticareti olacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov bu buluşmanın “iki ulus arasındaki dostluğu kuvvetlendireceğini” söyledi.

Seyahatin bugün TSİ 10-12 arasında tamamlanması bekleniyordu.

Fakat Kim’in, daha önce de Putin’le görüştüğü Vladivostok’a gideceği düşünülürken treni burayı geçerek daha kuzeydeki Ussuriysk’te görüntülendi.

Kremlin, liderlerin ne zaman ve nerede görüşeceğini açıklamadı.

Kim’e seyahatinde üst düzey hükümet ve ordu görevlileri de eşlik ediyor.

Kim son olarak 2019’da, ABD ile nükleer müzakerelerin çökmesinin ardından Vladivostok’a giderek Putin’le görüşmüştü.

Zırhlı treninde 20 zırhlı otomobil taşıdığı, normal trenlerden çok daha ağır olduğu için saatte en fazla 59 kilometre hızla ilerleyebildiği belirtiliyor.

Rusya’daki tren raylarının genişliği Kuzey Kore’dekinden daha geniş olduğu için Kim’in treninin sınırda tekerlerini de değiştirmesi gerekti.

Bir önceki seyahatinde bu 70 dakika sürmüştü.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Temmuz’da Kuzey Kore’yi ziyaret etmişti

Carnegie Endowment for International Peace adlı düşünce kuruluşundan Ankit Panda, iki ülkenin de birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamasının mümkün olduğunu söylüyor:

“Şimdi esas konu, iki tarafın da birbirlerinin istediği fiyatı ödemeye razı olup olmayacağız.”

Rusya’nın Kuzey Kore’den silah, top mermisi ve roket talep etmesi, yaptırımlar nedeniyle ekonomisi zor durumda olan Kuzey Kore’nin ise gıda ve hammadde istemesi bekleniyor.

New York Times gazetesine göre Rusya’nın 122 ve 152 milimetrelik top stokları azalmış durumda. Putin bu topların yanı sıra anti-tank mayınlar da talep edebilir.

Gazeteye göre Kim’in talep listesinde ise gıdanın yanı sıra daha gelişmiş uydu ve nükleer denizaltı teknolojilerine erişim yer alabilir.

Öte yandan bugün Vladivostok’ta, her yıl Çin’den Rusya’nın doğu bölgelerine yatırım çekmek için düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nda konuşan Rusya lideri Putin “lazer, ultrason ve radyo sinyalli” yeni silahlar tasarladıklarını duyurdu fakat bunlarla ilgili daha fazla bilgi paylaşmadı.

Kuzey Kore’nin silah sistemlerinin önemli bir kısmı, tıpkı Rusya’nınki gibi Sovyetler Birliği’nin sistemlerine göre tasarlanmış durumda. Bu yüzden iki ülkenin silahları ve mühimmatları çoğunlukla birbiriyle uyumlu.

İhtiyaç fazlası mühimmat

BBC’ye konuşan Kuzey Kore Çalışmaları Üniversitesi’nden Prof. Kim Dong-yup’a göre Pyongyang’ın depolarında milyonlarca top mermisi ve roket bulunuyor olabilir. Analistlere göre, 1953’ten beri savaşmadığı için Kuzey Kore’nin elinde ihtiyacından fazla mühimmat bulunuyor.

Prof. Kim, bu eski mühimmatları Rusya’ya vermenin Kuzey Kore’nin savunma kapasitesini azaltmayacağı görüşünde. Zira artık orduda daha modern mühimmatlar kullanıyorlar.

Temmuz ayında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun ziyaretinde basınla paylaşılan fotoğraflar arasında Pyonyang’ın geliştirdiği ilk katı yakıtlı kıtalararası füze sistemi olan Hwasong da vardı.

ABD daha önce Kuzey Kore’yi Rusya’ya silah satmaması için uyarmış, aksi takdirde yaptırımların daha da artırılacağını açıklamıştı.

Rusya ise bu tehditlerle “ilgilenmediklerini” duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov “Kuzey Kore de dahil olmak üzere komşularımızla ilişkilerimizi geliştirirken bizim için önemli olan söz konusu iki ülkenin çıkarıdır, Washington’ın tehditleri değil” dedi.

BBC’ye konuşan Center for European Policy Analysis adlı düşünce kuruluşundan Samuel Greene, Rusya’nın pek fazla dostu kalmadığı için kendisiyle işbirliği yapabilen ülkelere daha fazla yakınlaşma ihtiyacında olduğunu, diğer yandan da Batı’ya “Ukrayna konusunda bizimle anlaşmazsanız size daha fazla sorun yaratabilecek Kuzey Kore’ye yardım ederim” mesajı verdiğini söylüyor.

Güney Kore, olası bir silah anlaşmasını yakından takip ettiklerini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ise seyahatle ilgili bilgileri Güney Kore’yle de paylaşabileceklerini söyledi.