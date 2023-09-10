Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Sisi ve Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya geldi

bir saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu, iki liderin Kasım 2022'de Katar’daki Dünya Kupası açılışında tokalaşmasının ardından yaptığı ilk resmi görüşme oldu.

İki ülke, 2013 yılında bozulan ilişkilerin normale döndürülmesi için bir süredir diplomatik adımlar atıyordu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmede iki ülke ilişkileri, ticaret hacminin artırılması, enerji alanındaki yeni iş birlikleri ile bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Erdoğan'ın karşılıklı büyükelçi atamalarıyla ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret ettiği, "ikili münasebetlerin hak ettiği seviyeye en kısa zamanda ulaşacağına olan inancını dile getirdiği" ifade edildi.

İletişim Başkanlığı'nın açıklaması şöyle devam etti:

"Mısır yönetiminin Türk yatırımcı ve firmalarına verdiği desteğin önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, LNG, nükleer enerji, kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğini canlandırmaya da önem verdiklerinin altını çizdi."

Heyetler arası görüşmede Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da eşlik etti.

Erdoğan, Yeni Delhi'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile de görüştü.

Kaynak, Getty Images

Sisi, Erdoğan'ı Mayıs ayındaki seçimlerin ardından tebrik etmişti.

Ankara ve Kahire, 2021'de başlayan normalleşme sürecinde diplomatik ilişkilerini büyükelçilik seviyesine çıkarmıştı.

Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, Şubat ayında Türkiye'de büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Türkiye'yi ziyaret etmişti.