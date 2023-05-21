CEV Şampiyonlar Ligi kupası VakıfBank’ın: Paola Egonu İtalya’ya dönüyor

Kaynak, Getty Images

26 dakika önce

Övgü Pınar | Roma

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi’nin dün akşam İtalya’da yapılan finalinde VakıfBank, Eczacıbaşı’nı 3-1 yenerek 6. kez Avrupa şampiyonu oldu. Takımın İtalyan oyuncusu Paola Egonu da 3 farklı takımla şampiyonluk görerek bir rekor kırdı.

İtalya’nın Torino kentinde dün yapılan maçla, Avrupa’nın en büyük voleybol kupasının final karşılaşması ilk kez iki Türk takımı arasında oynanmış oldu.

VakıfBank’ın Avrupa şampiyonu, Eczacıbaşı’nın da ikincisi olduğu maça İtalyan oyuncu Paola Egonu damga vurdu. Maçta 40 sayı yapan Egonu, 3 farklı takımla Şampiyonlar Ligi kupasına erişen ilk isim oldu.

24 yaşındaki Egonu daha önce de İtalya’nın Novara ve Conegliano ekipleriyle 2019 ve 2021’de kupayı kaldırmıştı.

Dün Torino’da oynanan maçta Egonu’nun yaptığı 40 sayı ve VakıfBank’ın şampiyonluğu İtalya basınında geniş yer buldu.

Kaynak, Getty Images

Spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, "Egonu Vakıf’ı taşıdı ve üçüncü kez Şampiyonlar Ligi’ni fethetti’’ başlığını kullandı.

Tuttosport baş sayfasından "Egonu Şampiyonluğu’’ başlığını attı ve "stratosferik’’ diye nitelediği yıldız oyuncunun VakıfBank’a kupayı getirdiğini belirtti.

La Repubblica da "Paola Egonu abarttı, Şampiyonlar Ligi’nde 40 sayı: Vakıfbank Avrupa şampiyonu’’ diye yazdı.

Corriere della Sera gazetesi ise "Egonu, Vakıf’a Şampiyonlar Ligi kupasıyla veda ediyor’’ başlıklı haberinde oyuncunun gelecek sezon İtalya’ya döneceğini belirtti.

Paola Egonu da dünkü maç sonrası Eurosport.it sitesine yaptığı açıklamada gelecek sezon Vero Volley Milano takımında oynayacağını doğruladı.

Egonu, 2017-2019 arasında İtalya’nın Novara ekibinde, 2019-2022 arasında da Imoco Volley Conegliano takımında oynamıştı. 2022’de VakıfBank’a transferiyle ilgili olarak "değişimle bağlantılı büyüme imkanlarıyla, konfor alanımdan çıkmakla ilgileniyorum" demişti.

İtalya basını, Egonu’nun "kısa bir aradan sonra’’ bu yaz İtalya milli takımına döneceğini de belirtti. Egonu, geçen Ekim ayında İtalya formasıyla Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele ederken, karşılaştığı ırkçı yorumlar nedeniyle milli takımı bırakacağını açıklamıştı.