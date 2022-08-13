Tarım Kredi Kooperatifleri'nde en az 30 ürünün indirimli fiyattan satışı bu hafta başlıyor

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13 Ağustos 2022, 12:03 +03 Güncelleme 46 dakika önce

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Kampanya kapsamında 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulanacak.

İndirimli fiyatlarla satışa çıkarılacak ürünler şu şekilde: Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytinyağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi.

Tarım Kredi Kooperatifleri marketleri, 1400’e yakın noktada hizmet veriyor.

Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek et ürünlerinin satışına ise kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde başlanacak.

Kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak kısa bir süre sonra indirimli satış başlayacak.

Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusunun ayrıca yapılacağı, gelecek dönemlerde yeni indirim kampanyalarının kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.