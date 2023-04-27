İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks bir sitede yangın çıktı

DHA'nın haberine göre olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yavuz Selim Köşger bir canlı yayın sırasında yaptığı açıklamada, "Ekipler can kaybı yaşanmadan müdahale etti. Hangi nedenle çıktığı şu anda bilinmiyor. Şiddetli bir rüzgar var itfaiye ekiplerimizle birlikte yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.