İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks bir sitede yangın çıktı
İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks bir sitede yangın çıktı.
DHA'nın haberine göre olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, saat 22.30 sıralarında Yenikale Mahallesi İsmail Cem Sokak’ta bulunan lüks bir sitede çıktı.
Henüz sebebi bilinmeyen yangında alevler kısa sürede büyüyerek lüks binayı tamamen sardı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri, alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına müdahale etti.
Çevredeki binalarda oturanlar önlem amaçlı evlerini terk ederken yanan siteden zaman zaman patlama sesleri duyuldu.
Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
Olay yerine gelen İzmir Valisi Selim Köşger, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Köşger, yangının başladığı sırada tüm binada oturanların tahliye edildiğini bildirdi.
Yavuz Selim Köşger bir canlı yayın sırasında yaptığı açıklamada, "Ekipler can kaybı yaşanmadan müdahale etti. Hangi nedenle çıktığı şu anda bilinmiyor. Şiddetli bir rüzgar var itfaiye ekiplerimizle birlikte yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.