Ç﻿in'deki Covid protestoları: BBC muhabiri gözaltına alındı

Kaynak, Reuters'ın eline geçen bir videodan Fotoğraf altı yazısı, P﻿azar günü Şanghay'da yapılan yüzlerce kişinin katıldığı gösteride gözaltına alınanlar oldu

24 dakika önce

Şanghay'da hükümetin sıkı Covid politikasına karşı düzenlenen protesto gösterilerini izleyen BBC muhabiri Ed Lawrence, Çin polisi tarafından tartaklandı ve saatlerce gözaltında tutuldu.

B﻿BC bir açıklama yaparak "Bir muhabirimizin işini yaparken bu şekilde saldırıya uğraması çok kaygı verici" dedi.

Ç﻿in yetkilileri ise Lawrence'ın gazeteci kimliğini göstermediğini iddia etti.

L﻿awrence Pazar günü Şanghay'daki Wulumuqi Middle Road bölgesinde yapılan bugüne kadarki en büyük gösteriden görüntü kaydediyordu.

O﻿ sırada çok sayıda polis memurunun Lawrence'ı tutup yere yatırdıkları görüntüler sosyal medyada yaygın bir şekilde paylaşıldı.

B﻿BC, gazeteci Lawrence'ın polislerce tekmelenip dövüldüğünü ve kelepçelenerek götürüldüğünü söylüyor.

BBC tarafından yapılan yazılı açıklamada henüz Çin'den resmi bir açıklama ya da özür gelmediği kaydediliyor.

Lawrence'ı daha sonra serbest bırakan polis memurları tarafından "Kalabalıktan Covid kapması ihtimaline karşı korumak için gözaltına aldıkları" yolunda bir açıklama yapıldığını belirten BBC "Bu açıklamayı ikna edici bulmuyoruz" dedi.

İ﻿ngiltere hükümeti de Ed Lawrence'ın Çin polisi tarafından gözaltına alınmasını kınadı.

Dışişleri Bakanı James Cleverly Twitter mesajında "gazeteciler tehdit edilmeden işlerini yapmalıdır" dedi.

Fotoğraf altı yazısı, Ç﻿in'deki BBC muhabiri ed Lawrence

Ç﻿in Dışişleri Bakanlığı'nın Pazartesi günkü haftalık olağan basın toplantısında bakanlık sözcüsü, polisin yabancı ve çalışma izni sahibi bir gazeteciye şiddet uygulaması ve gözaltına alması suçlamalarına yanıt vermedi.

Bakanlık sözcüsü Jao Lijian "Şanghay yetkililerinden öğrendiğimize göre, kendisini gazeteci olarak tanıtmamış ve basın kartını göstermemiş" diye konuştu.

E﻿d Lawrence serbest bırakıldıktan sonra BBC'nin kendisiyle ilgili açıklamasını paylaştı ve yerel halktan en az bir kişinin, polisin kendisini dövmesine engel olmaya çalışırken gözaltına alındığını fark ettiğini ekledi.

Ç﻿in'deki Yabancı Gazeteciler Birliği de protestoyu izleyen gazetecilere yapılan muamelenin "çok rahatsız edici" olduğunu bildirdi.

K﻿uruluş yazılı açıklamasında "Farklı medyalar için çalışan gazeteciler, olayları izlerken polis tarafından fiziksel olarak tartaklandı ve en az iki gazeteci gözaltına alındı" dedi.

G﻿österi sırasında en az bir diğer yabancı gazetecinin de kısa süre gözaltına alındığı anlaşılıyor.

Y﻿abancı Gazeteciler Birliği, Çin yasalarına göre yabancı gazetecilerin Çin'de engellemeden haber izleme hakları bulunduğuna da işaret etti.

Ç﻿in hükümeti ve izlediği sıkı Covid kapatma politikaları, özellikle de batıdaki Sincan bölgesinde çıkan bir yangında 10 kişinin ölmesi ardından ülkenin bir çok kentinde gösterilerle protesto ediliyor.

K﻿amuoyunda, yangın sırasında Urumçi kentindeki gökdelende yaşayanların Covid kısıtlamaları nedeniyle binanın kilitlenmiş olması nedeniyle kaçamadıkları ve bu nedenle yaşamlarını yitirdikleri kanısı yaygın.