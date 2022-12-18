Ukrayna savaşı: Rusya moral için cepheye bando takımı gönderecek

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Rus askeri bandosunun geçen yıl Moskova'daki bir performansı (ARŞİV)

35 dakika önce

Rusya, askerlerinin morallerini yükseltmek amacıyla Ukrayna'daki savaşın ön cephelerine bando takımı göndereceğini açıkladı.

Rus Savunma Bakanlığı bu hafta vokalistlerin ve müzisyenlerin katılımıyla "cephe müzik tugayı"nın kurulduğunu duyurdu.

İngiltere Savunma Bakanlığı da Pazar günü yayınladığı bir istihbarat güncellemesinde bu tugaydan söz ediyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da Ukrayna'da savaşan birliklerini ziyaret ettiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Şoygu'nun, "birliklerin konuşlandığı bölgelerde uçuş yaptığını ve özel askeri operasyon bölgesindeki Rus birliklerinin ileri pozisyonlarını kontrol ettiğini" belirtti.

Bakanlık, Şoygu'nun "cephe hattındaki birliklerle" ve bir "komuta merkezinde" konuştuğunu kaydetti. BBC ziyaretin ne zaman gerçekleştiğini ya da Şoygu'nun Ukrayna'yı ziyaret edip etmediğini teyit edemiyor.

Söz konusu ziyaret, İngiltere savunma yetkililerinin, düşük moralin "Rus kuvvetlerinin büyük kısmında önemli bir kırılganlık" yarattığına dair tespitlerde bulunduğu bir dönemde gerçekleşti.

Müzik tugayı kurulmadan önce halka müzik aletleri bağışlamaları çağrısı yapılmıştı.

İngiliz yetkililer bu tugayın, morali artırmak için "askeri müzik ve organize eğlencenin" tarihteki kullanımına denk düştüğünü belirtiyor.

Ancak "çok yüksek kayıp oranları, zayıf liderlik, maaş sorunları, ekipman ve mühimmat eksikliği ve savaşın hedefleri konusunda belirsizlik" nedeniyle endişeli olan birliklerin dikkatini dağıtma konusunda bu tugayın ne kadar işe yarayacağı sorgulanıyor.

Rus yayın kuruluşu RBC'nin haberine göre tugay, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seferberlik ilanı ardından askere alınan birliklerin yanı sıra "gönüllü olarak askerlik hizmetine giren profesyonel sanatçılardan" oluşuyor.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre yeni birlik "özel askeri operasyona katılanlar arasında yüksek ahlaki, siyasi ve psikolojik durumu [korumakla]" görevli olacak.

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Putin askeri yetkililerle görüştü

Rusya lideri Putin, Ukrayna’da yeni bir saldırı dalgası başlatmayı amaçladığı haberleri arasında askeri yetkilileriyle görüştü.

Kremlin, Putin’in Cuma gününün büyük kısmını, “özel askeri operasyonun” karargahında geçirdiğini söyledi.

Toplantı görüntülerinde Putin, Savunma Bakanı Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile birlikte görüldü.

Bahmut'ta yoğun çatışmalar sürüyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Cumartesi günü doğu Donbas bölgesindeki Bahmut kenti çevresinde yoğun çatışmaların devam ettiğini söyledi.

Rusya'nın bu yılın başlarında Ukrayna'nın doğusunda aldığı bir dizi yenilginin ardından toprak kazanma çabasına girmesi nedeniyle bölgede Ukrayna ve Rus birlikleri arasında aylardır şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Batılı istihbarat yetkilileri daha önce Bahmut'a yönelik saldırıların Rus paralı askerlik şirketi Wagner Grubu tarafından yönetildiğini söylemişti.

Moskova, Bahmut'u Ukrayna'nın elindeki Kramatorsk ve Sloviansk şehirlerine saldırı düzenlemek için bir hazırlık alanı olarak kullanmayı umuyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Rusya'nın Cuma günü elektrik ve su altyapısını hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemesinin ardından başkentte ısıtmanın yeniden sağlandığını söyledi.