Fas'ın Dünya Kupası zaferi kutlamaları Belçika ve Hollanda'da huzursuzluğa dönüştü

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey



27 dakika önce

Kaynak, Reuters

Fas'ın penaltı atışları sonrası İspanya'yı yenerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası çeyrek finaline yükselmesi, Belçika ve Hollanda'da sokakların hareketlenmesine yol açtı.

Brüksel, Anvers (Antwerp), Amsterdam, Lahey ve Rotterdam'da kutlamaların zaman zaman isyana dönüşmesi üzerine çevik kuvvet ekipleri, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Geçen hafta Fas'ın oynadığı Dünya Kupası grup elemeleri karşılaşmaları sonrası Belçika ve Hollanda'da yaşanan isyanların üzerine, İspanya maçı öncesi her iki ülkede de güvenlik kuvvetleri geniş önlemler aldı. Birçok büyük kentte, önemli alanlar, "riskli bölge" ilan edildi.

Belçika'da Sosyal medya üzerinden, Fas'ın çeyrek finale yükselmesi durumunda topluca sokaklara çıkılması yönündeki çağrılar üzerine, Brüksel ve Anvers'te çok sayıda polis kent merkezlerinde konuşlandırıldı.

Şehir merkezlerindeki birçok iş yeri, olası isyanlara karşı, kapılarını erken kapattı.

Fas - İspanya maçının bitiminin ardından, Brüksel polisi, güvenlik gerekçesiyle toplu taşıma araçlarının güzergahında değişiklik yaptı.

Faslı ebeveynlerin Facebook üzerinden birbirlerine çocuklarını evde tutmalarını tavsiye etmelerine rağmen, maçın bitiminde binlerce taraftar sokaklara akın etti.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Polis, Brüksel'de yoğun güvenlik önlemleri aldı

Yasak olmasına rağmen, Hollanda ve Belçika'da otomobillerle konvoy oluşturup, klakson çalarak kutlama yapan Faslı taraftarlar, kent merkezlerinde toplanarak eğlenmeye başladı.

Ancak eğlenceli başlayan kutlamalar zaman zaman taşkınlığa dönüştü.

Birçok taraftarın olay çıkmaması için el ele tutuşarak insan zinciri oluşturmasına rağmen, Brüksel'deki Güney İstasyonu civarındaki kutlamalar isyana dönüştü.

Polis, havai fişekler fırlatan taraftarları, tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederek dağıttı.

Anvers'te, sosyal medya üzerinden yapılan Meir meydanındaki isyan çağrıları üzerine polis alanı kapattı.

Taraftarlarla güvenlik güçleri arasında yaşanan arbede sırasında reşit olmayan birkaç Faslı taraftar gözaltına alındı.

Gent ve Kortrijk kentlerinde de, çok sayıda Faslı taraftarın sokaklara çıktığı belirtiliyor.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Brüksel'de çok sayıda Faslı kutlamalar için bir araya geldi

Hollanda'da da ise, başkent Amsterdam ile Rotterdam ve Lahey'deki kutlamalar, bir süre sonra taşkınlığa dönüştü.

Amsterdam'da taraftarların havai fişek ve şişe fırlatması üzerine polis, Mercatorplein'deki kalabalığa müdahale ederek, alanı boşalttı.

Lahey'de, göçmenlerin yoğun olduğu Schilderswijk semtinde de çevik kuvvet ekipleri taşkınlık yapan Faslı taraftarlara müdahale ederek, kalabalığı dağıttı.

Rotterdam'da da kutlamaların kontrolden çıkması üzerine polis, tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederek, taraftarları dağıttı.