TBMM Başkanı nasıl seçiliyor, hangi parti kimi aday gösterdi?

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Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



6 Haziran 2023, 19:14 +03 Güncelleme 19 dakika önce

TBMM Genel Kurulu yarın yeni Meclis Başkanı'nı seçmek için toplanacak. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) aday gösterdiği İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’un göreve seçilmesi bekleniyor.

AKP’nin yanı sıra, CHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti de kendi adaylarıyla yarışacak. Kurtulmuş’u destekleme kararı alan MHP ise aday çıkarmadı.

Kurtulmuş’un seçilmesi halinde önüne gelecek ilk sorun ise tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay olacak.

TBMM Genel Kurulu, yarın saat 14.00’de geçici başkanlık görevini üstlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başkanlığında toplanacak.

TBMM Başkanlığı seçiminden önce, milletvekili seçilen eski bakanlar ile kabineye yeni giren bakanlar yemin ederek görevlerine başlayacaklar.

Ardından da seçime geçilecek.

TBMM Başkanlığı için AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü, Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'u, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı’yı aday gösterdi.

Meclis’te 4 milletvekili olan TİP'in adayı ise Gezi davası tutuklusu Hatay Milletvekili Can Atalay oldu.

Kurtulmuş’un üçüncü turda seçilmesi bekleniyor

TBMM Başkanı seçilmek için, ilk iki turda 600 olan Meclis üye tam sayısının üçte ikisinin, yani 400’ünün oyunu almak gerekiyor.

Üçüncü turda ise üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301 üyenin oyunu alan aday başkan seçilecek.

Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısının 322’de kalması, muhalefetin de kendi adaylarını çıkarması nedeniyle, ilk iki turda başkan seçilmesi zor görünüyor.

Üçüncü turda ise Kurtulmuş’un seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak, TBMM Fotoğraf altı yazısı, AKP Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı adaylık başvurusunu, TBMM Başkanlığına sundu

Kurtulmuş destek ziyaretinde ittifak ortaklarına gitti, Yeşil Sol Grubu'yla görüşmedi

TBMM Başkanı seçilmesi beklenen Numan Kurtulmuş, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve 5 grup başkanı ile birlikte siyasi parti grupları ve Cumhur İttifakı ortağı Demokratik Sol Parti, Hür Deva Partisi (HÜDA PAR) ve Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanlarını ziyaret ederek destek istedi.

Ancak Kurtulmuş, milletvekili sayısı olarak parlamentonun üçüncü siyasi partisi konumundaki Yeşil Sol Parti’den randevu istemedi.

Önceki dönemde ise eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop, göreve seçilmeden önce bütün grupları ziyaret etmişti.

Kurtulmuş’tan Atalay açıklaması: Devam eden yargı süreci var

Numan Kurtulmuş ilk ziyaretini kendisini AKP ile ortak imzayla aday gösteren MHP grubuna yaptı, grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül’le görüştü.

Daha sonra ise CHP Grup grubunu ziyaret eden Kurtulmuş, Grup Başkanı Özgür Özel, grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Burcu Köksal’la görüştü.

Görüşmenin ardından Can Atalay’ın tahliye edilmesine ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, Can Atalay'ın tahliye edilmemesiyle ilgili bir soruya, “Bu konuda şu anda devam eden bir mahkeme süreci var. Tutuklu olan bir kişiden bahsediliyor. Ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde mahkeme kararını verir” yanıtını verdi.

Atalay’ın tutukluluk halinin bitmesi için yargı kararının da bir an önce verilmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, “Bizim baştan beri söylediğimiz şey, yargının adil olmasının temel prensiplerinden biri, mümkün olduğu kadar kısa süre içinde kararını vermesidir. Biz kararın bir an evvel kesinleşmesini temenni ederiz” dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise görüşmede tutuklu milletvekili sorunuyla ilgili hassasiyetlerini dile getirdiklerini belirterek, “Milletin parlamentoya yolladığı milletvekilinin yargı tarafından halen hukuksuzca tutsak edilmesini doğru bulmuyoruz” dedi.

Özgür Özel, geçmişte de tutuklu milletvekilleri ile ilgili aynı tutumu aldıklarını anımsattı.

Atalay'ın cezaevinden çıkmamasının "kabul edilemez" olduğunu belirten Özel, "Yargıya yürütmenin müdahalesini nasıl eleştiriyorsak yargının yasamaya müdahalesini de eleştiriyoruz" dedi.