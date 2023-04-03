İngiltere milli takımı oyuncuları, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda regl dönemi göz önünde bulundurularak mavi şort giyecek

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İngiltere kadın futbol takımı oyuncularının regl konusunda yaptıkları uyarılar göz önünde bulunduruldu ve bu yaz yapılacak FIFA Dünya Kupası'nda beyaz yerine mavi şort giymelerine karar verildi.

Forma ilk kez, bu hafta Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak CONMEBOL-UEFA Şampiyonlar Kupası maçında (Finalissima), Brezilya karşısında giyilecek.

Evde yapılacak maçlarda mavi şort üstüne beyaz forma giyilecekken deplasmanda tişört de mavi olacak.

Beth Mead ve Georgia Stanway dahil bazı oyuncular Euro 2022'de giyilen beyaz şortla ilgili endişeleri dile getirmişti.

O dönem Futbol Federasyonu, şampiyona süresinde şortların renginin değişmeyeceğini, ancak konu üzerine düşünüleceğini ve gelecek tasarımlarda oyuncuların geri bildirimlerinin göz önünde tutulacağını açıklamıştı:

"Konunun önemini anlıyoruz ve oyuncularımızın bu konuda devam eden desteğimizi hissetmesini istiyoruz. Bu konunun göz önünde tutulması ve formaların renk kombinasyonlarında daha büyük bir esnekliğe izin verilmesi için uluslararası turnuva düzenlecilerine başvuruda bulunduk."

İngiltere'de Manchester City, West Bromwich Albion ve Swansea'nın kadın takımları, regl dönemlerinde beyaz şort giyme konusundaki endişeleri nedeniyle evde oynanan maçlarda formalarının şort rengini değiştirdi.

Avustralya ve Yeni Zelanda'da 20 Temmuz-20 Ağustos arasında düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde İngiltere ve diğer ülkelerin formaları, Nike tarafından sporcuların geri bildirimleri göz önünde tutularak sızdırmayı önleyecek şekilde yeniden tasarlandı.

Dünya çapında Nike kadın spor kıyafetleri biriminin müdür yardımcısı Jordana Katcher, Nike sponsorluğundaki takımların oyunculara bu yeniliği sundukları için çok heyecanlı olduklarını ifade etti. Oyuncuların bu yeni tasarımdan dolayı çok mutlu olduklarını ekledi.

İngiltere'nin forması 5 Haziran'da satışa çıkacak.