Honduras’ta cezaevi isyanı: 46 kadın hayatını kaybetti

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Play video, "Dozens dead in fire at Honduras women's jail", Duration 0,37 00:37 Video altyazısı, Honduras'ta cezaevi isyanı

bir saat önce

Honduras’ta Salı günü cezaevinde çıkan bir isyanda en az 46 kadın hayatını kaybetti.

İlk gelen bilgilere göre iki çete arasında çıkan bir çatışmanın ardından çetelerden biri, bir hücreyi ateşe verdi.

Yetkililer kadın cezaevinde ölenlerin çoğunun yangın sonucu hayatını kaybettiğini fakat bazılarının da silahla vurularak, bıçaklanarak veya dövülerek öldürüldüğünü açıkladı.

Tutukluların cezaevine otomatik silah ve palaları nasıl soktuğunu bulmak için soruşturma başlatıldı.

Geçen yıl ülkedeki çetelere karşı büyük bir operasyon başlatan Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, “kadınların vahşi bir şekilde katledilmesinin şok edici olduğunu” bir dizi sert önlem alacaklarını açıkladı.

Castro, Güvenlik Bakanı Ramon Savillon’u görevden alarak yerine Emniyet Genel Müdürü Gustavo Sanchez’i atadı.

Yerel basına konuşan cezaevindeki görgü tanıkları çatışmanın, Orta Amerika’nın en büyük çeteleri arasında yer alan 18. Sokak Çetesi ve MS-13 arasında çıktığını söyledi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Cezaevi önüne gelen tutuklu yakınları

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, başkent Tegucigalpa’nın 25 kilometre kuzeyinde yer alan ve yaklaşık 900 tutuklunun bulunduğu cezaevinden koyu gri dumanların yükseldiği görülüyor.

Hayatını kaybedenlerin bazılarının iki çeteyle de ilişkili olmadığı fakat çatışmanın arasında kaldığı düşünülüyor.

Ölenler arasında başka bir polis memurunu öldürme suçunu kabul eden ve 15 yıl hüküm giyen bir eski polis de yer alıyor.

Ölenlerden bir diğeri de zorla kaçırma suçundan cezaevinde bulunan ve tahliyesine birkaç gün kalmış bir kadındı.

Yolsuzluk ve çete şiddetinin yoğun olduğu ülkede çeteler pek çok hükümet kurumuna sızmış durumda. Bu, ülkede işlenen cinayet sayısının da artmasına yol açtı.

Komşuları El Salvador ve Guatemala ile birlikte Honduras, Güney Amerika’da üretilen kokainin ABD’ye giderken en fazla geçtiği transit ülkeler arasında yer alıyor.

Honduras’ta cezaevi isyanları da sık yaşanıyor.