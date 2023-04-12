Zelenskiy 'kafa kesme videosu' ile ilgili uluslararası tepki çağrısı yaptı

Kaynak, Getty Images

13 dakika önce

UYARI: Haberdeki bazı detayları rahatsız edici bulabilirsiniz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin bir askerinin kafasının kesildiğini gösteren bir video ile ilgili olarak dünya liderlerini tepki vermeye çağırdı.

Ukrayna yetkilileri, suçu işleyinin Rus askeri olduğuna inanıyor.

Zelenskiy konuyla ilgili yayınladığı videoda, “Herkes harekete geçmeli, tüm liderlere sesleniyorum. Bunun unutulmasına izin vermeyin” çağrısı yaptı.

Ukrayna Güvenlik Servisi, “savaş suçu” soruşturması açıldığını duyurdu.

Kremlin ise videonun “korkunç” olduğunu ancak doğruluğunun araştırılması gerektiğini kaydetti.

Videonun cep telefonu kamerası ile yaz aylarında çekildiği düşünülüyor.

Görüntüde, Ukrayna askerlerinin giydiği sarı kol bantlı bir asker bulunuyor.

Videodaki diğer kişilerin ise bacaklarında beyaz bantlar bulunuyor. Rus askerlerinin cephede bu ayırt edici rengi kullandığı biliniyor.

Beyaz bantlı kişilerin aynı zamanda Rusça konuştuğu da duyuluyor. Ancak Ukrayna askerlerinin de aralarında sıkça Rusça konuştuğu biliniyor.

Videodaki beyaz bantlı asker, kalın bir bıçakla, sarı kol bantlı askerin kafasını kesiyor.

Kayıtta ayrıca, Ukrayna’nın resmi sembolü olan üç uçlu mızrak basılı bir yelek havaya kaldırılıyor ve “paralı asker” ifadesi duyuluyor.

Rus blogger paylaştı

Sosyal medyada videonun Ukrayna’nın doğusundaki Kreminna’da çekildiğine dair iddialar yer aldı.

BBC’nin Reality Check ekibi, videoda görsel ipuçlarının azlığı nedeniyle bölgeye ilişkin iddiaları doğrulayamadı.

Videodaki yaprakların açık yeşil olması, videonun bahar sonu ya da yaz aylarında çekildiği izlenimi veriyor.

Klip, Kremlin yanlısı bir blogger’ın paylaşması sonrası Telegram’da Salı günü dolaşıma girdi.

Bu kişi daha sonra, videonun kaynağının kendisi olmadığını, klibe Telegram’da rastladığını savundu.

BBC ekibi, bu blogger’ın paylaşımı öncesi videoya ilişkin bir ize rastlamadı.

Kaynak, Telegram Fotoğraf altı yazısı, Telegram'da dolaşan görüntüden alınan kareler

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov videoya ilişkin, “sahte içeriklerle dolu bir dünyada yaşadığımız için, bu kaydın doğruluğunu kontrol etmeliyiz” dedi.

Son günlerde benzer nitelikte bir video daha dolaşıma girdi.

Bu kayıtta da parçalanmış bir askeri araç bulunuyor. Araç yakınında en az iki başsız ceset görülüyor.

Videoda Rusça konuşan biri, aracın mayına çarptığını anlatıyor.

Bu videodaki cesetlerden birinin kolunda da sarı bant bulunuyor.