Shell'in 'temiz enerji' reklamları, yanıltıcı olduğu gerekçesiyle İngiltere'de yasaklandı

Kaynak, SHELL Fotoğraf altı yazısı, Reklamlarda Shell'in temiz enerjiye geçişi tanıtılıyor.

54 dakika önce

Petrol ve doğal gaz devi Shell'in İngiltere'de gösterilen televizyon ve internet reklamları ile bir posteri, düzenleyici kuruluş tarafından birçok nedenle yanıltıcı bulundu ve yasaklandı.

Yasaklanan reklamlar arasında, hepsi 2022 yılında gösterilen bir televizyon reklamı, YouTube'da kullanıcılara gösterilen bir reklam ve Bristol kentinde sergilenen bir poster bulunuyor.

İngiltere Reklam Standartları Kurumu (ASA), söz konusu reklamlarda, Shell'in fosil yakıtlara dayalı çevreyi kirleten faaliyetlerine dair bilgiye yer verilmediğine hükmetti.

Shell ise ASA'nın bulgularına "kesinlikle katılmadığını" belirtti.

ASA'nın kararı gereğince, söz konusu reklamlar mevcut haliyle yayınlanamayacak.

Shell'den yapılan açıklamada, bu reklamların düşük karbon salımına sahip enerji ürünleriyle ilgili farkındalık yaratma amacı taşıdığı savunuldu ve Shell'in bu alanlara gittikçe daha çok yatırım yaptığı söylendi.

ASA'nın kararlarında ise YouTube reklamında Shell'in enerji ürünlerinin önemli oranda düşük karbonlu üretime dayandığı yönünde yanlış bir izlenim verildiği belirtiliyor.

Öte yandan ASA, Shell reklamlarında tüketicilerin, "düşük karbonlu girişimlere şirketin katkısı" konusunda yanıltmasının muhtemel olduğunu kaydediyor.

Yasaklanan reklamlardan birisi, Bristol kentinde asılan ve "Bristol temiz enerjiye hazır" yazılı poster. Bu ilanda, İngiltere'nin güneybatısında yenilenebilir elektrik kullanan evlerin sayısına yer veriliyor.

ASA bu posterin, Shell'in tamamen temiz enerji tedarik ettiği izlenimini vermesi bakımından yanıltıcı olduğunu kaydetti.

Kaynak, SHELL Fotoğraf altı yazısı, Shell afişi: 'Bristol temiz enerjiye hazır'

Öte yandan reklamlardaki 'Hazır' ifadesine yapılan vurguya da reklam otoritelerinden itiraz geldi. Bunun, Shell'in halihazırda sunduğu enerji ürünlerinin ya da yakın gelecekte sunulacak ürünlerin düşük karbonlu ürünler olacağı iddiasını taşıdığı belirtildi.

Shell ise ASA'nın kararının "İngiltere'nin yenilenebilir enerjiye geçişini yavaşlatabileceğini" ileri sürdü.

Petrol devi Shell'in reklamlarıyla ilgili alınan karar, bu alanda ASA'nın attığı ilk adım değil. Geçen yıl Tesco marketlerin bitkisel hamburgeri, Persil reklamı ve iki HSBC Bankası reklamı, yanıltıcı bulunarak yasaklanmıştı.

Shell'e bu yıl açılan davalar

Diğer taraftan Shell, sık sık çevrecilerin ve yerli toplulukların hukuki girişimleriyle de karşı karşıya kalıyor.

Bu yılın başında Nijerya'nın petrol zengini Nijer Deltası'nda yaşayan 11 binden fazla kişi, Londra'daki Yüksek Mahkeme'de Shell'e karşı tazminat davası açtı.

Bölgede yaşayanlar, Shell'in operasyonlarından kaynaklanan petrol sızıntılarının içme suyunu kirlettiğini, hava kalitesini bozduğunu ve tarım arazilerini ve balık stoklarını tahrip ettiğini öne sürüyor.

2015'te buna benzer bir dava daha Nijerya'da yaşayan Bille topluluğu tarafından başlatılmıştı.