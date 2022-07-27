Macaristan Başbakanı Orban’ın konuşması için ‘Nazi metni’ diyen danışmanı istifa etti

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Macaristan’da Başbakan Viktor Orban’ın danışmanlarından Zsuzsa Hegedus, Orban’ın geçen hafta “Karışık ırk istemiyoruz” dediği konuşmanın “Tam bir Nazi metni” olduğunu söyleyerek istifa etti.

Orban’ın 20 yıldır yanında olan Hegedus, Orban’a hitaben yazdığı istifa mektubunda “Kullandığınız ifadelerin Joseph Goebbels’in ağzına yakışacak tam bir Nazi metni olduğunu nasıl fark etmediğinizi anlamıyorum” dedi.

Goebbels, Adolf Hitler’in propaganda bakanıydı.

Yahudi Soykırımı’nda hayatta kalan Yahudilerin kurduğu Uluslararası Auschwitz Komitesi, konuşma metninin “aptalca ve tehlikeli olduğunu” belirtti.

Orban konuşmasında Avrupa halklarının birbirleriyle karışmakta özgür olduğunu fakat Avrupalı olmayanlarla karışmamaları gerektiğini söylemişti.

Orban’ın sözcüsü ise basının konuşmayı çarpıttığını savunuyor.

Danışmanının mektubuna bir mektupla yanıt veren Orban ise hükümetinin Yahudi düşmanlığı ve ırkçılığa karşı sıfır tolerans gösterdiğini belirtti.

Analiz: Nick Thorpe, BBC Budapeşte Muhabiri

Orban’ın ifadeleri Macaristan’da bazıları tarafından sert bir şekilde eleştirilirken kimileri de aynı hararetle bu sözleri savunuyor.

Ülkenin baş hahamı Robert Fröhlich “Yeryüzünde tek bir ırk var ve o da Homo Sapiens ırkıdır. Bu ırk tektir ve bölünemez” dedi.

Nisan ayındaki seçimlerde Orban karşısında ağır bir yenilgi alan muhalefet partileri de Orban’ın “Avrupalı bir devlet adamına yakışmayan” ifadeler kullandığını belirtiyor.

Hükümeti destekleyen Magyar Nemzet gazetesinde yayımlanan bir makalede ise “Tüm ulusları ayırt edilemez gri bir yığın haline getirme girişimlerine karşı” Orban’ın ulus fikrini savunması övülüyordu.

Zaman zaman Macaristan’ın “en karışık toplum olmasıyla” övünürken bazen de etnik saflığa inandığını söyleyen Orban’ın kafası karışık gözüküyor.

Hegedus’un istifasının ülkede büyük bir etkisinin olması beklenmiyor.