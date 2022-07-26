Oslo’nun 600 kiloluk ‘yazlıkçı’sının kentte kalmasına karar verildi

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12 dakika önce

Norveç’in başkenti Oslo’yu bu yaz tatil yeri olarak seçenler arasında 600 kiloluk genç bir dişi deniz aygırı (mors) da var.

İskandinav aşk tanrısından esinlenerek Freya ismi verilen hayvan, botlara tırmanırken, güneşlenirken görüntülendi.

Norveç devlet televizyonuna göre hayvan ilk kez 2019’da Tromso ve Finnmark kıyılarında görülmüştü. Ardından deniz aygırının İngiltere, Hollanda, Danimarka ve İsveç’te de görüldüğüne dair bilgiler gelmişti.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı’na (WWF) göre deniz aygırları Kuzey Kutup Bölgesi’nde yaşıyor ve Freya da buradan güneye inerek İskandinavya ülkelerine ulaştı.

Bu yaz ise ilk olarak Haziran ayında Norveç’in Kragero kentinde botlara tırmanmaya çalışırken dikkat çekmişti.

Freya Norveç’te ünlü olsa da, su sporlarıyla uğraşan arasında, deniz aygırından şikayetçi olanlar var.

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Bir kanocu Freya’nın kanosuna çok yaklaşması sonucu “korkutucu bir durum” yaşadığını söylerken, Freya’nın bulunduğu bölgede kürek sörfü yaparken suya düşen bir çocuk da jet ski ile kurtarılmak zorunda kaldı.

Olaylar sonrasında Freya’nın bölgeden uzaklaştırılmasını savunanlar oldu.

Ancak Freya’nın durumunu inceleyen Norveç Balıkçılık Müdürlüğü,

hayvanın sağlık durumunun iyi olduğunu ve istediği yerde kalabileceğini açıkladı.

Ancak yetkililer halktan Freya’ya çok yaklaşmamalarını ve onun bulunduğu bölgede yüzerken dikkatli olmalarını istedi.

Deniz aygırlarının, kendilerine çok yaklaşılmadığı sürece insanlar için bir tehlike oluşturmadığı, ancak bir tehdit hissederse yaklaşanlara saldırabileceği belirtildi. Açıklamada “Freya göründüğü kadar yavaş ve hantal değil” denildi.