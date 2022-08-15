Canan Kaftancıoğlu hakkında Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldı

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17 dakika önce

Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı.

DHA'nın haberine göre Canan Kaftancıoğlu'nun 12 Ağustos'ta İstanbul Planlama Ajansı merkezinde yapılan toplantıdaki konuşmasında, Erdoğan'a yönelik sarf ettiği söz ve beyanların "cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında olduğu iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaftancıoğlu hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca soruşturma yürütülecek.

Erdoğan'ın avukatları, Cumhurbaşkanı hakkında "küçük düşürücü ifadeler" kullandığı gerekçesiyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Erdoğan'ın avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Kaftancıoğlu'nun konuşmasında "Erdoğan'a yönelik küçük düşürücü, aşağılayıcı ve hukuk düzeni tarafından hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir üslup ile yüz kızartıcı ifadeler kullandığı", "Erdoğan'ın onur, şeref ve haysiyetini zedelediği" ve "ağır hakaretler ile kişilik haklarını ihlal ettiği" iddia edildi.

Dilekçede, "Şüpheli hiçbir ahlaki ve toplumsal değerle bağdaşmayacak şekildeki ifadelerle müvekkilime alenen hakaret etmiş ve bu hakaretleri basın yoluyla yapması sebebiyle suçun nitelikli hali sübut bulmuştur" ifadesine yer verilmiş ve Kaftancıoğlu'nun, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan cezalandırılması istenmişti.

Kaftancıoğlu bahsedilen konuşmasında, "Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Ömer Çelik: Demokrasi düşmanlığı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik soruşturma kararının ardından Twitter üzerinden, "Örgütlü nefret siyasetinin İstanbul temsilcilerinden biri Cumhurbaşkanımızı 'diktatör' diyerek hedef almış. Bu siyasi ahlaksızlığı yapanlar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık ediyorlar. Aynı zamanda milli iradeyi hedef alıyorlar. Demokrasi düşmanlığı budur" yazdı.

Siyasi yasak getirilmişti

Canan Kaftancıoğlu hakkında Mayıs 2019'da, önceki yıllarda sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle dava açılmış, Eylül 2019'da ise beş ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası verilmiş ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi, geçtiğimiz Mayıs ayında bu cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onamıştı.

Silivri Cezaevi'ne giden Kaftancıoğlu işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.

Canan Kaftancıoğlu'na ayrıca siyasi yasak da getirildii. Parti üyeliği, getirilen siyaset yasağı kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.