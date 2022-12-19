Musk, Twitter'da anket başlatarak sordu: İstifa etmeli miyim?

19 Aralık 2022, 13:11 +03 Güncelleme 10 dakika önce

Daniel Thomas ve Monica Miller | BBC Ekonomi Muhabirleri

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Elon Musk sosyal medya hesabını aldıktan sonra pek çok içerik denetim prosedürünü sonlandırdı

Twitter’ın sahibi Elon Musk, sosyal medya hesabında yeni bir anket başlattı. Musk, Twitter hesabından paylaştığı ankette “Twitter'ın başındaki kişi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım" ” ifadelerini kullandı.

Ankete katılmak isteyenlerin bugün TSİ 13.30’a kadar oy kullanması mümkün.

Anketin sonlanmasına yaklaşık 1 saat kala oy kullanan 16 milyon kişinin yüzde 57,5'i “Evet” yanıtı verdi.

Musk’ın Twitter’da 122 milyon takipçisi bulunuyor.

Wedbush Securities’den kıdemli analist Dan Ives, bu oylamanın Musk’ın şirketteki görevini sonlandıracağına inandığını söyledi.

Ives, Musk’ın Tesla ve Twitter’ı aynı anda yönetmesinin mümkün olmadığını fark ettiğini ve Twitter’ın başına yeni birini getirmek istediğini de ekledi:

“Burada yaşadığı en büyük sorun, tartışmalara yol açtıkça reklam verenlerin Twitter’dan uzaklaşması oldu.

“Şirketin cirosunun yüzde 90’ını reklam gelirleri oluşturuyor.”

Space X şirketini de yöneten Musk, Twitter’ı satın aldığından bu yana birçok eleştiri aldı.

Musk, sosyal medya sitesini Ekim ayında 44 milyar dolara satın almasının ardından Twitter’da pek çok önemli değişiklik yaptı, işçilerin yarısını da işten çıkardı.

Musk'ın son anketinden hemen önce ise Twitter, diğer sosyal medya hesaplarındaki profillere link veren paylaşımların yasaklandığını açıklamıştı.

Şirket Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının, içinde kullanıcı adı geçen linklerini paylaşmaya izin verilmeyecek.

Nostr adlı bir sosyal medya platformuna yatırım yapan Twitter’ın eski yöneticisi Jack Dorsey ise bu duyuruya “Neden?” paylaşımıyla yanıt verdi.

Dorsey bir diğer paylaşımında bu yasağın “anlamsız olduğunu” ekledi.

Cumartesi günü bu yeni kural açıklanmadan önce Washington Post muhabiri Taylor Lorenz’in hesabı, açıklanmamış kuralı ihlal etmekten kapatılmıştı.

Lorenz’in hesabının kapatılmasına, diğer tüm sosyal medya sitelerindeki hesaplarına link vererek “iletişimde kalalım” dediği paylaşımı yol açtı.

Lorenz’in hesabı Pazar günü geri açıldı.

Twitter bu kuralı Pazar günü resmen “Çoğunuzun diğer sosyal medya hesaplarında da aktif olduğunun farkındayız. Fakat artık, bazı sosyal medya platformlarının ücretsiz bir şekilde böyle tanıtılmasına izin vermeyeceğiz” ifadeleriyle duyurdu.

Şirket, yasağın etrafından dolaşma girişimlerinin de kural ihlali olarak değerlendirileceğini ekledi.

Öte yandan Elon Musk, şirketin getirdiği kurala ters düşen bir tweet de paylaştı.

Bir kullanıcıdan gelen soruyu yanıtlayan Musk, “Arada bir link paylaşmakta bence bir sorun yok. Fakat rakiplerimizin amansızca ücretsiz reklamının yapılmasına izin vermeyeceğiz, bu son derece absürttü” dedi.

Geçen hafta bir dizi gazetecinin hesabını donduran Musk, bu nedenle Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kınanmıştı.

BM “basın özgürlüğü bir oyuncak değildir” derken; AB, Twitter’a yaptırım uygulayabileceklerini duyurmuştu.

BBC Teknoloji Editörü Zoe Kleinman'ın analizi

Elon Musk’ın anketi, Dünya Kupası finalinde ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve eski özel danışmanı Jared Kushner’la yan yana görüntülenmesinden kısa süre sonra geldi.

Amacı şok dalgaları yaymak idiyse başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Twitter’ın kafa karıştırıcı bir dizi yeni kararlar açıkladığı kaotik haftasına böylece büyük bir final yapılmış oldu.

Bu satırları yazdığım sırada katılımcıların çoğu, Twitter yönetiminden ayrılması yönünde oy kullanmıştı.

Bunların kaçının Tesla hissedarı olduğunu merak ediyorum.

Musk’ın elektrikli araç şirketi, Twitter’ı almasından sonra sert bir değer kaybı yaşadı.

Bazıları, Musk’ın Twitter takıntısının Tesla’ya zarar verdiğini düşünüyor.

Musk daha önce Twitter anketlerinden çıkan sonuçlara uymuştu.

Latince “Halkın sesi Tanrı’nın sesidir” anlamına gelen “Vox populi, vox dei” sözünü alıntılamayı seviyor.