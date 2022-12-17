Ukrayna Savaşı: Yeni saldırı dedikoduları büyürken, Putin generalleriyle buluştu

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17 Aralık 2022, 19:04 +03 Güncelleme 26 dakika önce

Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna’da yeni bir saldırı dalgası başlatmayı amaçladığı haberleri gelirken, askeri yetkilileriyle buluştu.

Kremlin, Putin’in Cuma gününün büyük kısmını, “özel askeri operasyonun” karargahında geçirdiğini söyledi.

Toplantı görüntülerinde Putin, Savunma Bakanı Sergey Şogun ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile birlikte görülüyor.

Görüşme Ukrayna’nın, Moskova’nın bir dizi yenilginin ardından yeni bir saldırı dalgası başlatmaya hazırlandığı iddialarını dile getirdiği bir dönemde yapıldı.

Putin devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde “Tüm operasyon yönlerinin komutanlarını dinleyeceğiz ve sizin hem kısa hem de orta vadedeki hamle tekliflerinizi duymak istiyorum” dediği duyuluyor.

Ukrayna güçleri son aylarda büyük ilerlemeler kaydetti ve şu ana dek Rus güçlerini ele geçirdiği tem büyük kent olan Herson’u geri aldı.

Ukrayna’nın doğusunda Moskova’ya bağlı güçlerin çöküşü de Kremlin yanlısı medya figürlerinin askeri yetkililere eleştirilerini beraberinde getirdi.

General Gerasimov’un görüntülerde yer alması, görevden alındığı dedikodularına da son verdi. 67 yaşındaki Genelkurmay başkanı, sertlik yanlısı yorumcular tarafından fazla ihtiyatlı olmakla eleştiriliyordu.

Ekim ayında Ukrayna’daki Rus güçlerinin komutanlığına götürülen Havacı General Sergey Surovikin de devlet televizyonunun gösterdiği görüntülerde yer aldı.