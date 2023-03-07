Güney Afrika’da elektrik kesintilerini gidermek için bakanlık kuruldu

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ülkede elektrik kesintilerini protesto etmek üzere kitlesel eylemler düzenlendi

19 dakika önce

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkede sık sık hayatı olumsuz etkileyen elektrik kesintileriyle mücadele etmesi amacıyla ülkede ilk kez bir Elektrik Bakanı atadı.

Kgosientsho Ramokgopa’nın öncelikli görevi günde 15 saate kadar sürebilen elektrik kesintilerini önlemek olacak.

Devlet tarafından yönetilen enerji devi Eskom’da yaşanan yolsuzluklar da Ramokgopa’nın acil çözüm bulması gereken meseleler arasında.

Elektrik kesintileri aylardır ülkede ev ve işyerlerini olumsuz etkiliyor.

Şubat ayında acil durum ilan edilirken, sorunların daha hızlı çözümü için bürokrasiyi devreden çıkarmak üzere hükümete daha fazla yetkilerle birlikte, ilave finansal paketler de sunuldu.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, bu sorunun çözümü için Pazartesi günü Elektrik Bakanlığı’nı kurduğunu açıkladı.

Kesintilerin giderilmesinin en acil görev olduğunu belirten Ramaphosa, “Atanan bakan, enerji eylem planının tüm kritik yönleri üzerinde siyasi sorumluluğa, yetkiye ve kontrole sahip olacak” dedi.

Daha sonra ise bu bakanlığa eski bir belediye başkanı olan Ramokgopa atandı.

Afrika Ulusal Kongresi gelecek yıl yapılacak genel seçimler öncesinde enerji krizinin çözümü noktasında siyasal bir baskı altında.

Bu krizde Eskom'un 26 milyar dolarlık borcu, eski altyapısı, düzgün çalışmayan elektrik santralleri ve sürekli alınan grev kararları önemli bir yer teşkil ediyor.

Dünyanın en büyükleri arasında olan şirket, ülkedeki elektrik arzının yüzde 90’ını sağlıyor.

İki hafta önce Eskom’un genel müdürü şirketin, milletvekillerinin de dahil olduğu organize suçların yaşandığı bir yer olduğu yönündeki iddiaları nedeniyle derhal görevden alındı.

İktidar partisi, iddiaları "talihsiz, sorumsuz ve temelsiz" olarak nitelendirdi ve reddetti.