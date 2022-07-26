Japonya’da maymunlar 42 kişiyi yaraladı, polislere bayıltıcı tabanca dağıtıldı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Yetkililer saldırıların arkasında tek bir maymunun veya bir maymun çetesinin de olabileceğini belirtiyor

19 dakika önce

Japonya’nın Yamaguçi kentinde, aralarında çocuklar ve yaşlıların da olduğu 42 kişinin maymunlar tarafından yaralanmasının ardından polislere bayıltıcı tabanca dağıtıldı.

Saldırıların Japon makakları tarafından gerçekleştirildiği aktarılıyor.

Makakları Japonya’nın büyük kısmında görmek mümkün olsa da bu tip saldırılar nadiren görülüyor.

Adını açıklamak istemeyen bir belediye yetkilisi “Bu kadar kısa sürede bu kadar çok saldırı görmemiştik. Başta çocuklar ve kadınları hedef alıyorlardı, ardından yaşlılara ve yetişkin erkeklere de saldırmaya başladılar” dedi.

Temmuz başındaki ilk vakaların ardından saldırgan maymunları yakalamak için tuzaklar kurulsa da bir işe yaramadı.

Yetkililer saldırıların arkasında tek bir maymunun mu yoksa bir maymun çetesinin mi olduğunu da ortaya çıkaramadı.

Yerel basına göre saldırıya uğrayanların bir kısmı boyunları, bacakları, elleri veya karınlarından ısırılırken bir kısmının da derileri çizik içinde kaldı.

Maymunların pencere ve kapıları açarak evlere ve anaokullarına da girdiği, binaların içindeki küçük çocukları yaraladığı aktarılıyor.

Japon basınına konuşan bir baba “Alt katta çocuğumun ağlama sesini duyunca hızla merdivenlerden indim ve çocuğumun üstüne çökmüş, onu itip kakan bir maymunla karşılaştım” dedi.

Bir zamanlar sayıları azalan ve soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan makaklar artık sayıca çoklar.

Fakat Yamagata Üniversitesi’nden araştırmacılar makakların sayısının artmasının, insanlarla ciddi çatışmalara girmelerini tetiklediğini belirtiyor.

Araştırmacılara göre insanlarla makakların yaşam alanları arasındaki mesafenin azalması bu tip olayları kaçınılmaz kılıyor.