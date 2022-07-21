Çitalar 70 yıl sonra Hindistan ormanlarına geri dönüyor

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Namibya dünyada çita sayısının en yüksek olduğu ülkelerden biri

16 dakika önce

Nadeem Shad BBC News

Hindistan ormanlarında 70 yıl aradan sonra ilk defa yeniden çitalar dolaşmaya başlayacak. Çita nüfusu en büyük ülkelerden Namibya'dan 8 çita Ağustos ayında Hindistan'a ulaşacak. 1952 yılında Hindistan resmen çitalarının soyunun tükendiği açıklanmıştı.

Dünyanın karada en süratli hayvanı olarak bilinen çita saatte 113 kilometre hız yapabiliyor. Fakat hız avantajına rağmen avlarının azalması ve yaşam alanlarının yok olmasından dolayı Hindistan çitaları yok olmuşlardı.

Uluslararası Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi'ne göre şu anda dünyada, doğada yaşamını sürdüren çitaların sayısı yalnızca 7 bin civarında.

Hindistan Yüksek Mahkemesi 2020 yılında çitaların "yeri dikkatle seçilmek koşuluyla" yeniden doğaya bırakılabileceğine karar vermişti. Yetkililer, hayvanların nasıl nakledileceği konusunda iki yıldır sürdürülen çalışmalar sonucu Namibya ile bir anlaşmaya varıldığını açıkladılar.

İlk parti çitalar türün yaşamasına uygun bulunan Madya Pradeş eyaletindeki Kuno-Palpur Ulusal Parkı'na bırakılacak.

Asya çitası sadece İran'da kaldı

Asya çitaları bir zamanlar Arap Yarımadası'ndan Afganistan'a kadar uzanan çok geniş bir alanda yaşıyordu. Şu anda sadece İran'da kaldıkları düşünülüyor.

2022 yılında İran'da yetkililer ülkede sadece 12 çita bulunduğunu tahmin ettiklerini söylediler.