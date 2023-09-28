Dağlık Karabağ’da ayrılıkçılar bağımsızlık mücadelesine resmen son verdi, bölgedeki Ermenilerin çoğu Ermenistan'a geçti

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28 Eylül 2023, 12:37 +03 Güncelleme 6 dakika önce

Dağlık Karabağ’daki Ermeni ayrılıkçıların lideri Samvel Şahramanyan, bağımsızlık mücadelesine resmen son verdi. Şahramanyan, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin 1 Ocak 2024'te feshedilmesini öngören kararnameyi imzaladı. Azerbaycan'ın geçen haftaki askeri operasyonu sonrası, bölgede yaşayan Ermenilerin çoğu Ermenistan'a geçti.

Azerbaycan operasyonla, 20 Eylül'de Dağlık Karabağ'da kontrolü sağlamıştı. Dağlık Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçılar, silah bırakmayı ve Bakü yönetimiyle "bölgenin Azerbaycan'!a yeniden entegre olması" için görüşmeler yapmayı kabul etmişti.

Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılması sonrası, Dağlık Karabağ'ın resmen Azerbaycan'ın toprağı olduğu bir kez daha teyit edilmiş, bölgedeki ayrılıkçı Ermenilerin kurduğu Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımamıştı.

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin eski liderlerinden Ruben Vardanyan ise dün bölgeden ayrılmaya çalışırken Azerbaycan güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Milyarder iş insanı Vardanyan, "terörizmi finanse etmekle" suçlanıyor. Kasım 2022'den Şubat ayına kadar Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin lideri olan Vardanyan, yargılacağı davada suçlu bulunursa 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin eski dışişleri bakanı David Babayan da, Azerbaycan'ın "kara listesine" eklendiğini söyleyerek teslim olmayı kabul etti.

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Azerbaycan'ın operasyonu öncesi Dağlık Karabağ'da yaklaşık 120 bin Ermeninin yaşadığı sanılıyordu.

Bu sabah itibarıyla operasyon sonrası 68 bin 386 kişinin Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a geçtiği açıklandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dün yaptığı açıklamada, "önümüzdeki günlerde" Dağlık Karabağ'daki tüm Ermenilerin bölgeden ayrılacağını söylemişti.

Paşinyan, "Bu, uluslararası toplumu uzun zamandır uyardığımız bir etnik temizlik eylemidir" demişti.

Azerbaycan ise silah bırakmayı kabul eden ayrılıkçıların da Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a geçişine izin vereceğini açıklamıştı. Açıklamada ayrıca, Azerbaycan'ın "savaş suçları" işlediklerinden şüphelendiği kişileri gözaltına alma ve yargılama hakkını saklı tuttuğu belirtilmişti.