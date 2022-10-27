Papa: Rahip ve rahibeler de porno izliyor, şeytan buradan girer

41 dakika önce

Övgü Pınar |Vatikan

Kaynak, Getty Images

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, ‘’rahip ve rahibelerin bile porno izlemesinden’’ şikayet ederek, ‘’Bu ruhu zayıflatan bir şey, şeytan oradan girer’’ dedi.

Vatikan’da rahipler ve ruhban okulu öğrencileriyle buluşan Papa dijital dünya ve sosyal medya kullanımıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken pornografiden de söz etti. Papa, dijital teknolojileri kullanmak gerektiğini söyledi ve ‘’Bunlar bilimin ilerlemesidir, hayatta ilerleyebilmek için hizmetlerdir’’ dedi.

Kendisin ise cep telefonu bile kullanmadığını ekleyen Papa Francesco şöyle devam etti:

‘’Bu benim dünyam değil, ama siz bunları kullanmalısınız, sadece ilerleme aracı olarak, iletişim için kullanmalısınız. Ama burada tehlikelerden de bahsetmeliyim, bütün gün oradan buradan haberleri izlemenin tehlikelerinden, ya da çalışmanıza izin vermeyecek şekilde müzik dinlemenin… Bu konuda başka bir husus da var, siz çok iyi biliyorsunuz: Dijital pornografi.’’

'P﻿ornografi ruhu zayıflatır'

Pornografi konusunda ‘’Bu, pek çok insanın, laik kadın ve erkeklerin, hatta rahiplerin ve rahibelerin de sahip olduğu kötü bir alışkanlık’’ diyen Papa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"﻿Saf bir kalp pornografik bilgileri kabul edemez’’ diye konuştu.

Papa rahipler ve rahip adaylarına, ‘’Size söylüyorum, bu (pornografi) ruhu zayıflatır. Ruhu zayıflatır. Şeytan oradan girer: rahip yüreğini zayıflatır’’ diye seslendi.

Papa ayrıca, ‘’Sadece çocuk istismarı gibi suç teşkil eden pornografiden bahsetmiyorum: bu zaten yozlaşmadır. Biraz daha ’normal’ pornografiden bahsediyorum’’ diye de ekledi.

Papa bu soruya yanıtını, ‘’Pornografi konusunda bu detaylara girdiğim için bağışlayın ama ortada bir gerçeklik var: rahipleri, ruhban okulu öğrencilerini, rahibeleri, kutsanmış ruhları etkileyen bir gerçeklik. Anladınız mı? Bu önemli’’ sözleriyle bitirdi.