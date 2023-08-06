Hollanda’da yanan kargo gemisinin boşaltılma süreci ‘çevre için çok riskli olacak’

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29 dakika önce

Yusuf Özkan | Lahey

Hollanda açıklarında yaklaşık 1 hafta yandıktan sonra güvenli bir limana çekilen Fremantle Highway adlı gemide çevre felaketi riski devam ediyor.

Yaklaşık 4 bin otomobilin bulunduğu Panama bandıralı gemi hala akaryakıt, yağ ve yangın söndürme suyu ile dolu.

Geminin güvenli şekilde boşaltılmasının ardından, söküm için Türkiye’ye gönderilebileceği belirtiliyor.

Almanya’dan Mısır’a otomobil götürmek için yola çıkan kargo gemisinde, 25 Temmuz gecesi Hollanda’ya bağlı Ameland adası açıklarında yangın çıktı.

Yangının, gemide bulunan yaklaşık 500 elektrikli otomobilden birinde başladığı ve hızla yayıldığı belirtiliyor.

Toplam 23 mürettebat gemiden atlayarak kurtulmaya çalıştı ancak 1 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 1 hafta devam eden yangının sönmesinin ardından, Dünya Mirası listesindeki Wadden Denizi ve adalarında olası bir çevre felaketinin önlenmesi için geminin çekilmesi kararlaştırıldı.

Fremantle Highway adlı gemi bulunduğu noktanın 60 kilometre kuzeyindeki Eemshaven limanına çekildi.

Ancak Hollandalı uzmanlara göre, çevre felaketi riski henüz geçmedi. Çünkü gemi hala akaryakıt yakıt, yağ ve söndürme suyuyla dolu.

Gemideki 11 park güvertesinde de yaklaşık 500'ü elektrikli olan ağır hasarlı 3 bin 784 ağır hasarlı otomobil var.

Bunların gemiden güvenli bir şekilde çıkarılması ve işlenmesi gerekiyor.

Kurtarma şirketleri, yangın söndürme suyu, akaryakıt ve yağların emilmeden önce tahliyesi için inceleme yapıyor.

Multraship adlı kurtarma şirketinin müdürü Leendert Muller, geminin dengelenmesi gerektiğini belirterek, "Biraz sallanıyor, önce bunu düzeltmemiz gerekecek” dedi.

Kurtarma şirketinden Ellen Muller de Hollanda medyasına, kirlenmiş sıvıların karaya çıkarılmasının karmaşık bir işlem olduğunu söyledi.

Operasyonun ayrıntıları konusunda henüz bilgi veremeyeceğini söyleyen Ellen Muller, “Her şey gerçekten adım adım yapılmalı” dedi.

Hollanda makamları, kurtarma şirketlerinin, çevre konusunda oldukça duyarlı davranmasını istiyor.

Muller, bu nedenle geminin içindekileri güvenli bir şekilde karaya çıkarmak için, bütün yönetmeliklere harfiyen uymak zorunda olduklarını vurguladı.

Hollandalı yetkili, aksi halde kirli yangın söndürme suyu veya yakıt sızıntısının, Wadden bölgesinde büyük bir çevre felaketine neden olabileceğinin altını çizdi.

Türkiye’ye mi gidecek?

Kargo gemisi en geç Ekim ayı ortalarına kadar Eemshaven'da kalacak.

Marine Masters adlı kurtarma şirketi uzmanlarından Henk Smith'e göre, yükün tamamen boşaltılması ve araçların imha edilmesi bekleniyor.

Fremantle Highway adlı geminin ne olacağı ise henüz belli değil.

Henk Smith, AD gazetesine yaptığı açıklamada, geminin duvarlarının yangın nedeniyle karardığını ve kaptan köşkünün tamamen yıkıldığını bildirdi.

Hasar tespit uzmanlarının çalışmasından sonra gerçek zarar belirlenecek.

Daha sonra gemi sahibi şirket, gemiyi ya tamir için bir tersaneye çekecek ya da hurdaya ayırmaya karar verecek .

Hollanda’da hurdaya ayırma işlemi mümkün değil. Kurtarma uzmanı Smith'e göre bu işlem, Türkiye’de gemi sökümü ve konusunda uzman tesislerin bulunduğu enkaz sahillerinde yapılabilir.