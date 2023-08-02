Hindistan'da temizlik işçisi kadınlar piyangodan büyük ikramiye kazandı: 'İşimizi bırakmayacağız'

Kaynak, ARUN CHANDRABOSE

Yazan, Ashraf Padanna

Unvan, Muhabir

Bildirdiği yer Kerala

40 dakika önce

Haziran ayında, Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinden 11 kadın temizlik işçisi, bir piyango bileti almak için para topladı. Geçen hafta, büyük ikramiye olan 100 milyon rupi (1,2 milyon dolar) kazandıklarını öğrendiler.

Kadınlar, Kerala'nın Malappuram bölgesindeki Parappanangadi kasabasında, evlerden organik olmayan atıkları toplayan bir grubun parçası. Genelde atık topladıkları evlerden günlük 250 rupi kazanıyorlar. Zaman zaman da yerel şirketin topladıkları ayrılmış atıkları satarak kazanılan paradan bir pay alıyorlar.

Kazandıkları para yetmediği için çoğu kadın, çocuklarının eğitimi ve diğer harcamalar için borç alıyor ya da kredi çekiyor.

Bu nedenle bazen de piyango bileti alıyorlar.

Piyango Hindistan'ın çoğu eyaletinde yasa dışı. Özel piyangolar yasak olmakla beraber, Kerala yönetiminin kendisi popüler bir piyango düzenliyor.

Genelde grup için bilet alan MP Radha, "Bir keresinde 1000 rupi ödül aldık ve onu paylaştık" diyor.

Geçtiğimiz ay grup, bir özel ödüllü çekiliş için 250 rupilik bilet almaya karar verdi.

BBC'ye konuşan 72 yaşındaki Kuttimalu, Radha para toplarken yeterli parası olmadığı için üzgün olduğunu ifade ediyor:

"Ardından (grubun diğer üyesi) Cherumannil Baby bana 25 rupisi olduğunu ve yarısını bilet için bana verebileceğini söyledi."

Böylece iki kadın kişi başı 12,5 rupi ödeyerek bilete ortak oldular. Diğer 9 kadınsa 25'er rupi ödedi.

Kaynak, ARUN CHANDRABOSE Fotoğraf altı yazısı, Cherumannil Baby, bilet için Kuttimalu'ya borç para verdi

Kuttimalu, "Eğer bir şey kazanırsak eşit paylaşacağımız konusunda anlaştık. Bu kadar büyük miktarda para kazanacağımızı ummuyorduk" diyor.

Kadınlar büyük ödül kazandıklarını çekilişten bir gün sonra, içlerinden biri eşinden sonuçları kontrol etmesini istediğinde öğrendi.

Radha özel ödül için dördüncü kez bilet aldıklarını belirtiyor.

62 yaşındaki Baby ödül kazandıklarına inanamadığını söylüyor.

"Şans hiçbir zaman benim yanımda olmuyordu" diyor ve evinin 2018'deki büyük sel felaketinde yıkıldığını, şimdi bir ev inşa etmek ve borçlarını ödemek istediğini ekliyor.

Gruptaki diğer kadınların da benzer hikayeleri var.

K Bindu 50 yaşında, eşini geçen yıl böbrek yetmezliğinden kaybetmiş. Ailesinin parası nakil için yeterli olmamış.

"Diyaliz için biriktirdiğimiz parayla piyango bileti alırdı. Evimizin inşası bitmeden aramızdan ayrıldı. Şimdi onu tamamlayacağım."

Bindu parayı 15 yaşındaki kızının eğitimi için harcayacağını söylüyor, böylece kızı iyi bir iş bulabilir.

Lakshmi ise 49 yaşında. Piyangoyu kazanmadan önceki gece ailesinin gelecek kaygıları yaşadığını belirtiyor. Kocası bir inşaat işçisi ve bölgedeki yoğun yağışlar nedeniyle iş bulmakta zorlanıyordu.

Şimdi bu parayı kızlarının eğitimi için harcayabileceklerini düşünüyorlar.

56 yaşındaki Leela, kızının ameliyatı için endişelendiğini anlatıyor. "Evimin üzerine aldığım krediyi onun düğünü için harcamıştım."

Vergileri düştükten sonra gruptakilerin eline 63 milyon rupi geçecek. Baby ve Kuttimalu bir kişilik payı paylaşacak.

Eyalet genelinde bu çalışmaları koordine eden Suchitwa Mission kurumunun yöneticisi KT Balabhaskaran, kadınların atık toplamanın yanı sıra umumi tuvaletlerin inşasına ve atıkların giderilmesi için tesisler kurulmasına da yardımcı olduğunu söylüyor.

Hayatları değişen bu 11 kadın Cuma günü iş yerlerine çalışmaya devam etmek istediklerini söyledi.