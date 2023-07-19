Ukrayna Savaşı: Rusya Ukrayna'nın 60 bin ton tahılını 'yok etti'

Kaynak, Reuters

59 dakika önce

Rusya'nın Ukrayna'nın Karadeniz kıyısına düzenlediği füze saldırılarıyla 60 bin ton tahılı yok ettiği ve tahıl ambarlarını bombaladığı belirtildi.

Ukrayna Tarım Bakanı Mykola Solskyi tahıl ihracı altyapısının Rus saldırıları sonucunda büyük zarar gördüğünü açıkladı.

Rusya bu hafta BM ve Türkiye'nin arabuluculuğunda varılan ve Ukrayna tahılının Karadeniz'den güvenli geçişine imkân tanıyan anlaşmayı askıya almıştı.

Kremlin taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle anlaşmayı uzatmama kararı aldıklarını savunmuştu.

Rusya Pazartesi günü anlaşmayı askıya aldığını açıklamasından yalnızca birkaç saat sonra Ukrayna'nın Odesa ve Mikolayiv limanlarına saldırılar düzenlemişti.

Bunu bugün düzenlenen ve tahıl ambarları ile Odesa limanlarını hedef alan füze saldırıları izledi.

Karadeniz kıyısındaki Chornomorsk limanına da saldırılar söz konusu oldu.

Odesa askeri sözcüsü Serhiy Bratchuk, saldırıların kapsamının çok geniş olduğunu ifade etti.

Ukrayna Tarım Bakanı da füze saldırılarında 60 bin ton Ukrayna tahılının yok edildiğini söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy "her bir füze saldırısının yalnızca Ukrayna'ya değil dünyada normal ve güvenli bir hayat sürmek isteyen herkese bir darbe olduğunu" savundu.

Fransa ve Almanya da Rusya'nın saldırılarını kınadı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Rusya lideri Vladimir Putin'in Odesa'yı bomba yağmuruna tutarak dünyayı Ukrayna tahılından mahrum bıraktığını ve bu nedenle de dünyanın en yoksul kesimine zarar verdiğini ileri sürdü.

Ukrayna Altyapı Bakanlığı silolara ve diğer tahıl depolarına verilen zararı gösteren bir dizi fotoğraf yayımladı.

Rusya'daki bazı yorumcular tahıl ambarlarına verilen zararın Kiev'in Rus füzelerini ve İHA'larını engellemekte yetersiz olduğunu kanıtladığını savundu.

37 adet Rus füzesi düşürülmüş olsa da bunun yeterli olmadığına dikkat çekildi.

Rusya Odesa'yı bombalamasının Kırım ile Rusya arasında bağlantıyı sağlayan Kerç köprüsüne yapılan saldırıya karşı düzenlenen bir "intikam saldırısı" olduğunu söyledi.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, saldırının Ukrayna donanmasına ait iki İHA'yla düzenlendiğini öne sürmüştü.

Saldırıyı soruşturan komite, köprünün bir kısmının hasar gördüğünü ve bir araçta seyir halinde olan iki kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Kaynak, Reuters

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı bu geceden itibaren Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin “potansiyel askeri yük taşıyıcısı” olarak değerlendirileceğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada tahıl anlaşmasının sona erdiği ve Karadeniz’deki insani koridorların azaltıldığı belirtildi.

Bu kapsamda Ukrayna limanlarına giden gemilere yönelik Rusya tarafından alınan kararın aktarıldığı açıklamada “20 Temmuz 2023 saat 00.00’dan itibaren, Karadeniz’den Ukrayna limanlarına giden tüm gemiler potansiyel askeri yük taşıyıcısı olarak değerlendirilecek,” ifadesine yer verildi.