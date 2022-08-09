Erdoğan’dan talimat: Tarım Kredi Kooperatifleri kar amaçlı değil, fiyatları düşürün

52 dakika önce

Ayşe Sayın | Ankara

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin dünkü Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin kar amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatı verdi.

Erdoğan başkanlığında dün toplanan MKYK’da, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi sunum yaptı.

Edinilen bilgiye göre Kirişçi tarımsal desteklemelerle ilgili yeni bir paketin hazırlanarak çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca tarımsal sulamalarla ilgili sıkıntılara da değinen Kirişçi, Güneydoğu’da, özellikle de Şanlıurfa’daki elektrik kesintilerinin mağduriyet yarattığını ifade etti.

Bunun üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez toplantıya çağırıldı.

Erdoğan’ın, elektrik kesintilerinin nedeninin araştırılmasını isteyerek, “Vatandaş mağdur olmasın, uzun süreli elektrik kesintileri olmaması için gerekli önlemleri alın” talimatı verdiği öğrenildi.

Kaynak, dha Fotoğraf altı yazısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl bir Tarım Kredi Kooperatifi mağazasını ziyaret etmişti

‘Kooperatifler kar amaçlı değil, fiyatları indirin’

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, yurttaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini belirtirken, bunun için Tarım Kredi Kooperatifleri'nin fiyatlarını düşürmesini istedi.

Özellikle et fiyatlarında yapılması gerektiğini belirten Erdoğan, Kirişçi’ye, “Tarım kredi kooperatifleri kar amaçlı kurulmadı, fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin” talimatı verdi.