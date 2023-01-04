ABD'de kripto paralara karşı uyarı

Kaynak, Getty Images

49 dakika önce

ABD’de denetim kuruluşları, ilk kez ortak bir açıklama yayınlayıp bankaları kripto para piyasalarındaki riskler konusunda uyardı.

Mali kurumlara, potansiyel sahtecilik, hukuki belirsizlik ve dijital varlık şirketlerinin yanıltıcı açıklamaları konusunda dikkatli olmaları söylendi.

Bankalara ayrıca sektördeki sorunların “yayılma riskine” karşı ihtiyatlı olmaları uyarısı yapıldı.

Uyarı, kripto para borsası FTX’in çöküşünün kripto endüstrisinde büyük bir şok yaratmasından iki ay sonra geldi.

ABD Merkez Bankası, Federal Mevduat Sigorta Kurumu ve Mali Kurumlar Denetleme Bürosu’ndan yapılan ortak açıklamada, bankaların kripto para faaliyetlerinin yakından izlendiği vurgulandı.

Açıklamada “Geçen yıl yaşanan olaylarda önemli bir volatilite ve kripto varlık sektöründeki zaafların ortaya çıkmasına tanık olduk” denildi.

Denetçi kuruluşlar, kamuya açık, merkezi olmayan ağlarda çıkartılan ve saklanan kripto paraların “büyük ihtimalle güvenli bankacılık faaliyetleriyle uyumlu olmadığını” belirtti.

Denetçi kuruluşlar bankaları dijital varlık piyasasında yaşanan sorunların, genel anlamda mali sisteme yayılmasını önlemek için adımlar atmaya teşvik etti ve “Kripto para sektöründe giderilemeyen ya da kontrol altına alınamayan sorunlarla bağlantılı risklerin bankacılık sistemine taşınmaması önemli” denildi.

ABD’de mali piyasa denetleme kurumları, bankalardan gelen daha net tavsiyeler verilmesi talebine karşın, aylardır kripto paralar konusunda ortak bir rehber yayımlamakta isteksizdi.

FTX şoku

Kripto para piyasası Kasım ayında FTX’in çöküşüyle büyük bir darbe aldı.

FTX, dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası ve milyonlarca kişinin dijital varlık piyasalarına giriş noktasıydı.

FTX kripto para borsasının eski yöneticisi Sam Bankman-Fried, 100 yıldan fazla hapis cezasıyla yargılandığı davada kendisine yöneltilen müşterilerini ve yatırımcılarını dolandırma suçlamasını reddetti.

Bankman-Fried’in iki yakın çalışma arkadaşı suçlamaları kabul etti ve soruşturmaya yardımcı oluyor.