İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin hikayeleri: 3 aile, 6 hayat

Kaynak, @fdemetsari Fotoğraf altı yazısı, Yusuf Meydan ve kızı Ecrin

14 Kasım 2022, 14:28 +03 Güncelleme 9 dakika önce

İstanbul’da dün İstiklal Caddesi’nde düzenlenen bombalı saldırıda 3 farklı aileden 6 kişi yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenlerin hikayelerini derledik.

Adana'dan İstanbul'a giden Yusuf Meydan ve kızı Ecrin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, patlamada kızı Ecrin ile birlikte hayatını kaybeden Yusuf Meydan’ın bakanlıklarının çalışanı olduğunu açıkladı.

Demirören Haber Ajansı (DHA), Meydan’ın Adana Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde danışma görevlisi olarak çalıştığını bildirdi.

Yusuf Meydan 34, kızı Ecrin ise 9 yaşındaydı.

Adana’da yaşayan aile, akrabalarının aktardığına göre bir nişan töreni için İstanbul’a gitmişti ve patlamanın olduğu gün de geri dönecekti.

Yusuf Meydan’ın dayısının oğlu İbrahim Ünal DHA'ya yaptığı açıklamada, “Yusuf, İstanbul’a üç gün için kardeşinin nişanına gelmişti. Terör laneti yüzünden böyle oldu. Vatanımız milletimiz sağ olsun. Son gün nişan olmuştu, akşam Adana’ya gideceklerdi. Adana’ya dönüş yapacakları saate yakın tesadüfen Ecrin’in canı yemek yemek istiyor. Uçak biletlerini 18.00 civarına almışlardı" dedi.

DHA, ailenin olay günü alışveriş yapmak ve gezmek için İstiklal Caddesi’ne gittiğini, Yusuf Meydan’ın eşi Mevlide Meydan’ın bir giyim mağazasına girdiğini, Yusuf Meydan ve Ecrin’in dışarıda bekledikleri sırada bombalı saldırının gerçekleştiğini bildirdi.

Ünal, cenazenin Adana’da Kabasakal Mezarlığı’nda defnedileceğini söyledi.

Küçük bir çocukları olan Topkara çifti

27 yaşındaki Mukaddes Elif Topkara ve eşi 40 yaşındaki Adem Topkara da hayatını kaybedenler arasında yer alıyor.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, çiftin Sarıyer Ayazağa Mahallesi sakinlerinden olduğunu açıkladı.

Kaynak, @s_tpkr Fotoğraf altı yazısı, Elif Topkara ve Adem Topkara

Çiftin iki yaşında bir kız çocukları vardı.

Adem Topkara’nın ablası Şaduman Topkara, Twitter’dan yayımladığı mesajında yeğeninin fotoğrafının paylaşılmamasını talep etti.

Topkara çiftinin cenazeleri, İstanbul Sarıyer’deki Ayazağa Merkez Camii’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilecek.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Yağmur Uçar ve annesi Arzu Özsoy

Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar

38 yaşındaki Arzu Özsoy ve 15 yaşındaki kızı Yağmur Uçar da olayda birlikte yaşamını yitirdi.

Bakırköy'de taziyeleri kabul ederken DHA’ya konuşan Arzu Özsoy’un babası Mehmet Özsoy, "Kızım öğretmen olduğu için tatil zamanında gezmek için kızıyla dışarı çıktı. Gezmeye gitmişlerdi ama denk geldi işte. İkisi yalnız gitmişti. 'Gezmeye gideceğiz' dediler ama oraya gideceklerini söylemediler. Tatil olduğu zaman sık sık dışarı çıkarlardı, müze gezerlerdi. Torunum lise 2. sınıf öğrencisiydi, kızım özel bir okulda öğretmendi. Yapacak bir şey yok, gitti. Kayboldu gitti benim kızım. Ne söyleyebilirim? Allah belalarını versin" dedi.

Kaynak, FACEBOOK / Nurettin Uçar Fotoğraf altı yazısı, Y﻿ağmur Uçar

Oyuncu Nurettin Uçar, Facebook sayfasında, kızı Yağmur ve eski eşi Arzu Özsoy’un cenaze bilgilerini paylaşırken kızı için “Datlu kızım” ifadesini kullandı.

U﻿çar kızının keple gözüktüğü bir okul fotoğrafını da paylaştı.

Anne ve kızın cenazeleri İstanbul’da Şirinevler Ulu Camii’nde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.