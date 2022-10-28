Amasra'daki maden faciasına ilişkin 22 kişi gözaltına alındı

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 25 kişi için gözaltı kararı verildi.

51 dakika önce

Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili açılan soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 22'si Perşembe günü gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı, gözaltına alınanlar arasında maden ocağının bağlı olduğu Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nin müdürü Cihat Özdemir’in de bulunduğunu bildirdi.

Maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen grizu patlamasında 41 madenci hayatını kaybetmiş, 11 kişi ise yaralanmıştı.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınmayan diğer üç kişinin başka illerde olduğu belirtildi.

Gözaltına alınanların 12’si Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde nezarethanenin yetersiz olması nedeniyle minibüsle Bartın Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gözaltındakilerin ifade alma işlemlerine Cuma sabahı başlayacağı öğrenildi.

Komisyon ilk toplantısını yaptı

Faciayla ilgili olarak Meclis Araştırma Komisyonu da kuruldu.

Komisyon AKP Kayseri Milletvekili ve eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız başkanlığında Perşembe günü ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Komisyonun gündemine ilişkin konuşan Yıldız, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının ve kamu iktisadi teşebbüslerin dinleneceğini söyledi ve şöyle devam etti:

“Sektör temsilcileri, üniversitelerden, akademisyenlerden bu manada uzman olan özel sektörden kişiler de aynı şekilde burada sunum yapacaklar.”

TBMM’de, 1980’den sonra, maden kazalarıyla ilgili birisi 1993, sonuncusu 2014’deki Soma maden kazasından sonra olmak üzere iki komisyon da kurulmuştu.