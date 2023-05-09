Kamu işçilerine yüzde 45 zam yapıldı, en düşük işçi maaşı 15 bin liraya yükseldi

Kaynak, DHA

9 Mayıs 2023, 14:31 +03 Güncelleme 7 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zam oranını açıkladı. Erdoğan, kamu işçilerinin maaşlarına yüzde 45 zam yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkan Ergün Atalay ve Hak İşçi Sendikaları (Hak-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan ile bir araya gelen Erdoğan, “Böylece en düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkarıyoruz" dedi.

Karar, kamuda çalışan yaklaşın 700 bin kişiyi ilgilendiriyor.

Erdoğan, kararla kamu işçilerinin 2023-2024 döneminde alacağı ücretin çerçevesinin belirlendiğini söyledi.

Erdoğan, “Çerçeve anlaşma protokolümüz kamu idareleri ve bağlı döner sermayeli kuruluşlar, fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunla kurulan kurumlar, genel bütçeden yardım alarak hizmet üreten kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri ve bağlı ortaklıkları, sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait kuruluşlar, il özel idareleri, belediyelerle bağlı kuruluş ve işletmelerinde alın teri döken işçilerimizi kapsıyor" dedi.

Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getirdiklerini aktaran Erdoğan şöyle devam etti:

“Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10’luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70’lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerinin de yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz.

“Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, sosyal yardım ödemesi, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye, gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”