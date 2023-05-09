İsrail'den Gazze'ye hava saldırıları: En az 13 Filistinli hayatını kaybetti, Türkiye saldırıları lanetledi

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Gazze'ye yönelik İsrail hava saldırılarında çok sayıda ev vuruldu

Yazan, David Gritten

Unvan, BBC News

9 Mayıs 2023, 11:24 +03 Güncelleme 8 dakika önce

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında çok sayıda konut vuruldu, en az 13 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, ölenler arasında İslami Cihad örgütünün üç üst düzey komutanının da olduğunu açıkladı.

Filistinli bir sağlık yetkilisi ise bombardımanda ölenler arasında altı kadın ve dört çocuğun da olduğunu, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Türkiye saldırıları lanetledi, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu tarz alçak eylemler hiçbir şekilde kabul edilemez" denildi.

Sabaha karşı düzenlenen saldırılarda, 40'a yakın İsrail savaş uçağı ve helikopteri Gazze'yi hedef aldı.

Bombardımanda çok sayıda ev vurulurken, halk da büyük panik yaşadı.

Gelen fotoğraflarda en az iki apartmanın cephesinin tamamen yıkıldığı ve bir çok konutun hasarlı olduğu görülüyor.

İslami Cihad örgütü, saldırıların intikamının alınacağını açıkladı.

Örgütün silahlı kanadı Kudüs Tugayları tarafından yapılan açıklamada, üç komutanlarının, aileleriyle birlikte öldürüldükleri vurgulandı.

Açıklamada, bu komutanların Kudüs Tugayları Askeri Konseyi Sekreteri Cihad Şakir Gannam, Kuzey Bölgeleri Komutanı Halil Salah Bahtini ve Batı Şeria'daki askeri komutanlardan Tarık Muhammed Ezzedine olduğu belirtildi.

Kudüs Tugayları'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Şehir liderlerimizin, onların savaşçı eşleri ve çok sayıda çocuğunun yasını tutarken aynı zamanda şehirlerin kanının kararlılığımızı daha da güçlendireceğini söylüyoruz. Mevzilerimizi terk etmeyeceğiz ve Allah'ın izniyle direniş devam edecek" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail vatandaşlarına saldırı düzenleyenleri, "pişman edeceklerini" söyledi.

İsrail ordusu, öldürülenlerden özellikle Halil Salah Bahtini'nin geçen ayki roket saldırılarından sorumlusu olduğunu öne sürdü.

İslami Cihad, Gazze'de Hamas'tan sonra en güçlü yapılanma ve son yıllarda İsrail topraklarına yönelen roket saldırılarının önemli bir kısmının bu örgüt tarafından düzenlendiği düşünülüyor.

Geçen hafta İslami Cihad ve diğer bazı Filistinli gruplar, İsrail cezaevlerinde açlık grevi yapan bir Filistinlinin ölümü üzerine İsrail'e yönelik çok sayıda roket saldırısı düzenlemişlerdi.

Türkiye: Kadın ve çocukların hayatlarını kaybetmesine neden olan saldırıları lanetliyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı saldırılarla ilgili bir açıklama yaptı.