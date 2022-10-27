Saadet Partisi 8. Olağan Kongresi: Temel Karamollaoğlu tek aday, slogan 'Milletin iktidarında saadet var'

55 dakika önce

A﻿yşe Sayın | Ankara

Kaynak, DHA

Saadet Partisi, 8. Olağan Büyük Kongresi’ni Pazar günü gerçekleştirecek.

“Kararlıyız, milletin iktidarında Saadet var” sloganıyla toplanacak kongrede, 1200 kayıtlı delege, partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak olan yeni parti yönetimini belirleyecek.

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun tek aday olarak yeniden seçilmesi beklenen kongrede, 75 üyeli Genel İdare Kurulu (GİK) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için de seçim yapılacak.

Birçok siyasi parti, olağan büyük kongrelerini seçim sonrasına ertelerken, Saadet Partisi, 7. Olağan Kongre’nin üzerinden 3 yıl geçmesi nedeniyle, bir anlamda “yasal zorunluluk” gereği 8. Olağan Kongresi’ni seçimler öncesi, 30 Ekim’de yapma kararı aldı.

E﻿rbakan'dan sonra ikinci isim

Parti içinde, yaşamını yitiren eski Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk ekibinde yer alan ve CHP ile iş birliğinden rahatsız olan muhalif bir kesim olduğu biliniyor.

Bu nedenle de kongre kararının alınmasının ardından, muhaliflerin aday çıkarabileceği de kulislerde konuşuluyordu.

Ancak, parti teşkilatlarında güçlü olan Karamollaoğlu, yeniden YİK Başkanlığı’na seçildi. Yani Necmettin Erbakan’dan sonra hem partinin, hem de “Milli Görüş”ün başındaki ikinci isim olarak kongre öncesinde tabandan güçlü destek almış oldu.

Bu nedenle muhaliflerin aday çıkarmaktan vazgeçtiği yorumları dile getiriliyor.

Partisini Altılı Masa’da tutan ve delegelere 2023 seçimleri için “iktidar vadetmesi” beklenen Karamollaoğlu’nun en rahat kongrelerinden birini gerçekleştireceğine dikkat çekiliyor.

Kaynak, Getty Images

Üye olmadığı anlaşılınca adaylıktan çekildi

Kongre kararının açıklanmasından sonra, Karamollaoğlu’na karşı aday adaylığını ilan eden tek isim ise ekonomist Prof. Dr. Mete Gündoğan oldu.

Ancak Gündoğan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından adaylıktan çekildiğini açıkladı.

YİK toplantısında Karamollaoğlu’nun genel başkan adaylığında “ittifak edildiğini” belirten Gündoğan, “ Neticede, bazı konularda farklı fikirlerimiz olsa da herhangi bir rahatsızlığa veya yanlış anlamaya fırsat vermemek ve yüksek ideallerimizi iç çekişmelere örselettirmemek için genel başkan adayı olma kararımı geri çekiyorum” sözleriyle aday adaylığından çekildiğini duyurdu.

Ancak Saadet Partisi kaynakları, Gündoğan’ın, parti üyesi olmaması nedeniyle, zaten adaylık kriterlerini taşımadığını, bu nedenle çekilmesi gibi bir durumun da olmayacağını ifade ediyor.

Saadet Partisi tüzüğüne göre bir kişinin genel başkanlığa aday gösterilebilmesi için delegenin yüzde 15’inin, yani 180 imzayla aday gösterilmesi gerekiyor.

GİK ve YDK belirlenecek

Saadet Partisi’nin Hacıbektaş Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek kongresinde, partinin kayıtlı 1200 delegesi, genel başkanın yanı sıra, 75 üyeli GİK ve YDK üyelerini de belirleyecek.

Blok liste ile seçim yapılacağı için genel merkez listesinin delinmesi gibi bir sürpriz beklenmiyor. Kulislerde, Karamollaoğlu’nun mevcut GİK üyelerinin büyük bölümünü koruyacağı yorumları yapılıyor.

Tüm partilere davet gitti

Yaklaşık 5 bin oturma kapasiteli bir salonda gerçekleştirilecek kongreye, parti yönetimi 20 bin dolayında katılım hedefleniyor. Sadece İstanbul’dan 5 bin kişinin katılımı planlanırken, salon dışına da dev ekranlar yerleştirilerek, partililerin kongreyi izlemesi sağlanacak.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre kongreye yurt içi ve yurt dışından çok sayıda isim davet edildi. Tüm siyasi partilere davetiye gönderilirken, basın kuruluşlarına da akreditasyon uygulanmadı.

Doğan: Hem seçimlere, hem iktidara hazırlık kongresi

Saadet Partisi Genel Sekreteri ve Kongre Tertip Heyeti Başkanı Mesut Doğan, kongre hazırlıkları ile ilgili bilgi verdi.

Partinin 7. Olağan Kongresi’ni 3 Kasım 2019’da gerçekleştirdiğini anımsatan Doğan, “Aradan geçen bu 3 yılda ülkemizin karşı karşıya kaldığı problemlerin giderek daha da derinleştiğini ve partimizin kadro ve politikalarına olan ihtiyacın her geçen gün arttığı görülmektedir. Gelinen noktada yasal prosedürlerimizi tamamlamak ve hem seçimlere hem de iktidara hazırlık çalışmalarımızı, yapacağımız bu kongreyle taçlandırmak istedik” dedi.

Yaklaşık 25 gündür yoğun bir çalışmayla kongre hazırlıklarını yürüttüklerini belirten Doğan, yaklaşan seçimlere işaret ederek, ülke ve millet olarak “büyük değişimin şafağında” olunduğunu söyledi: