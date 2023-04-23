Eurovision 2023 için geri sayım başladı: Ne zaman ve nerede düzenlenecek?

Fotoğraf altı yazısı, Liverpool'daki M&S Bank Arena'nın yarışmada böyle görünmesi bekleniyor

bir saat önce

Bu yıl Mayıs ayında İngiltere’nin Liverpool kentinde gerçekleştirilecek Eurovision şarkı yarışması için geri sayım başladı.

İngiltere, 2022’nin kazananı Ukrayna yerine yarışmaya ev sahipliği yapacak.

Eurovision 2023 hakkında merak edilenleri cevapladık:

Eurovision ne zaman?

Bu yılki Eurovision finali, 13 Mayıs Cumartesi akşamı Liverpool’da yapılacak. Yarışmaya M&S Bank Arena ev sahipliği yapacak.

İngiltere, 25 sene sonra ilk kez yarışmaya ev sahipliği yapmış olacak.

Yarışma, iki yarı final ve ardından da finale sahne olacak. Tümü canlı yayınlarla izleyiciyle buluşacak.

Yarı finaller 9 Mayıs Salı ve 11 Mayıs Perşembe günleri düzenlenecek. İki yarı final sonucunda da 10’ar ülke finale kalmaya hak kazanacak.

İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya ve Almanya her yıl olduğu gibi finallere bu yıl da otomatik olarak katılıyor. Ayrıca geçen senenin kazananı Ukrayna da finallerde yarışmaya hak kazandı.

Böylelikle finalde 26 ülke yarışacak.

2003 yılında yarışmada birinci gelen Türkiye, 2012’den beri yarışmaya katılmıyor. Bu, bu yıl da değişmedi.

BBC, yarışmanın bu yılki ev sahibi yayıncısı olacak.

Bilet almak hala mümkün mü?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Eurovision 2022'de İngiltere'yi Sam Ryder temsil etti

Yarışmanın biletleri 7 Mart’ta satışa çıkar çıkmaz tükendi.

24 Nisan Pazartesi günü ise bir miktar bilet daha satışa çıkarılacak.

Biletler, yarı final gösterileri için 90 ile 290 sterlin arasında; büyük final için de 160 ile 380 sterlin arasında satışa çıkarıldı. Ön gösterim biletlerinin fiyatları ise 30 ile 280 sterlin olarak açıklandı.

İngiltere'de yaşayan Ukraynalılar için de yaklaşık 3 bin bilet ayrıldı.

Dünya çapında 160 milyondan fazla insanın 2023 finallerini TV’den izlemesi bekleniyor.

Yarışmaya neden İngiltere ev sahipliği yapıyor?

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Geçen yılın kazananı Kalush Orchestra, kazandıkları kupayı savaş harcamalarına bağışlamak için 712 bin sterlin karşılığında sattı

2022 Eurovision şarkı yarışmasını, “Stefania” isimli şarkılarıyla Ukrayna adına yarışan Kalush Orchestra kazandı.

Normal şartlar altında yarışmanın ev sahipliğini, bir önceki sene yarışmayı kazanan ülke yapıyor. Ancak Ukrayna’da devam eden savaş, bunu imkansız kıldı.

Bunun için yarışmayı organize eden Avrupa Yayıncılar Birliği (EBU), 2022’nin ikincisi olan İngiltere’ye yarışmaya ev sahipliği yapmasını teklif etti. İngiltere de bunu kabul etti.

İngiltere, daha önce yarışmaya beş kez başka bir ülke adına ev sahipliği yaptı.

Yarışmanın maliyeti ne?

37 ülkeden katılan yayıncıların her biri EBU'ya giriş ücreti ödüyor. Son yıllarda bu ücretlerin toplamı yaklaşık 5 milyon sterlin oldu.

Rusya, Ukrayna’nın işgali ardından yarışmadan ihraç edildi.

BBC’ye yapılan açıklamada, ülkelerden bu yıl kayıpların telafisi için daha fazla para istendiği belirtildi. Fiyattaki artış nedeniyle üç ülke katılmayacağını açıkladı.

Bazı yayıncıların ise, artık AB üyesi olmayan İngiltere’ye ekipman taşımanın yaratacağı ilave maliyetlerden endişe ettiği düşünülüyor.

Etkinliğin sahnelenmesinin BBC'ye 8 ile 17 milyon sterline mal olması bekleniyor.

Birleşik Krallık hükümeti yarışmanın düzenlenmesi için 10 milyon sterlinlik taahhütte bulundu. Liverpool yerel yöneticileri de kendileri için bu miktarı 4 milyon sterlin olarak açıkladı.

Oylama nasıl yapılıyor?

Kaynak, JAMES_STACK Fotoğraf altı yazısı, Bu yılki yarışmanın sloganı "Müzik birleştirir" oldu

Yarı finaller halk oylamasıyla belirleniyor, ancak final daha karmaşık.

26 ülkeden birer temsilci, final performanslarını değerlendiren bir jüride bir araya geliyor.

Jüri, belirlediği en iyi 10 performansa ise, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 olmak üzere puan veriyor.

Jüri sonuçları her ülke tarafından gece içerisinde açıklanıyor.

Daha sonra ise yarışan ülkelerin izleyicileri, yine aynı puanlama sistemine göre oy veriyor.

Bu yıl ilk kez Avrupa dışından da oylar kabul edilecek. Dünya çapındaki oylamalar, bir ülke gibi birleştirilip sayılacak.

Oy verme işlemi Eurovision’un telefon uygulaması üzerinden yapılabilecek.

Avustralya Eurovision’a neden katılıyor?

Eurovision, Avustralya’da oldukça popüler. 2015 senesinde 60’ncı yıl kutlamaları için de davet edildi.

O yıldan bu yana da yarışmaya davet ediliyor. Tıpkı Avrupalı ülkeler gibi EBU’ya bir katılım ücreti ödüyor.

Ancak kazanması durumunda yarışmaya ev sahipliği yapamayacak. Eğer kazanırsa, kendisi adına yarışmayı düzenlemesi için başka bir Avrupalı ülkeyi aday gösterebilecek.

İsrail de dahil, Avrupa dışındaki diğer ülkelerin de EBU üyesi oldukları için yarışmaya katılmalarına izin veriliyor.

Kimler katılacak?

Bu yılki yarışmaya ekonomik nedenlerden dolayı Bulgaristan, Kuzey Makdeonya ve Karadağ katılmayacak.

Katılacak ülkeler şöyle: