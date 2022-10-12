İngiltere hükümeti yenilenebilir enerji şirketlerinin kârlarını sınırlamaya hazırlanıyor

Kaynak, PA Media

bir saat önce

İngiltere'de y﻿enilenebilir enerji üreten şirketlerin ve nükleer enerji santrallerinin kârlarınin sınırlandırılmasını öngören yasa taslağı bugün parlamentoda görüşülecek.

Tavan fiyat uygulamasının, kârlaruı rekor seviyeye yükselen birçok yenilenebilir enerji şirketini etkilemesi bekleniyor.

Hükümet bu teklif sayesinde tüketici ve şirketlerin enerji faturalarının kış aylarında makul bir fiyatta sabitleneceğini öne sürüyor.

A﻿ncak enerji şirketlerinin yöneticileri böyle bir uygulamanın yatırımcıları endişelendirebileceğini söylüyor.

Y﻿enilenebilir enerji sektörü ise sadece 'yeşil' enerji şirketlerini hedef alan ve diğer enerji şirketlerine dokunmayan bir teklifin fosil yakıt kullanımını teşvik edeceğini söylüyor.

İ﻿ngiltere'de toptan enerji fiyatları gaz üzerinden hesaplanıyor.

Gaz fiyatlarının geçtiğimiz aylarda olağanüstü seviyeye yükselmesiyle bazı nükleer, güneş ve rüzgar santrallerinin önceki yıllara kıyasla ciddi şekilde kâr ettiği belirtiliyor.

İ﻿ngiltere'de İşletme, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Jacbo Rees-Mogg, "Ülkenin dört bir yanında haneler ve şirketler enerji için makul fiyatlar ödemeli" dedi.

"﻿Putin'in Ukrayna'yı korkunç bir şekilde işgal etmesinden kaynaklanan fiyatlardaki yükselişin karşısında bu hükümet hızlı ve kararlı adımlar atıyor" diye konuşan Mogg, sözlerini şöyle sürdürdü:

"﻿Düşük karbon emisyonlu şirketlerle birlikte çalışarak enerjisini yenilenebilir kaynaklardan elde eden tüketicilerin yüksek faturalarla karşılaşmasını engellemeye çalışıyoruz."

D﻿iğer taraftan İskoçya'da güneş paneli satan şirketler, rekor seviyede talep yüzünden panel yetiştirmekte zorlandıklarını aktarıyor.

İngiltere M﻿aliye Bakanı Kwasi Kwarteng, "Bu müdahalemiz sayesinde hanelerin bu kış enerji faturaları, öngörülen fiyatların yarısına düşecek" dedi.

Kwarteng, "﻿İnsanları koruyoruz, enflasyonu düşürüyoruz ve Putin'in enerji fiyatlarını yükseltmiş olmasının ekonomimiz üzerindeki uzun vadeli etkilerini hafifletmek için şirketleri destekliyoruz" diye konuştu.

Bu uygulama 'yanlış mesaj' verebilir

R﻿usya'nın Ukrayna'yı işgaliyle Avrupa'da enerji fiyatlarında artışlar yaşanacağı konusunda birçok uyarı yapıldı.

B﻿u sırada çok sayıda fosil yakıt kaynaklı enerji şirketi rekor seviyelerde kâr etti.

Geçtiğimiz aylarda İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, ülkedeki enerji kriziyle başa çıkmak için bu şirketlere ek vergi uygulaması teklif etti.

İşçi Partisi, bugün yaptığı açıklamada hükümetin sonunda böyle bir uygulamanın faydalarını anladığını kaydetti.

Partinin eski liderlerinden İklim Değişikliği Sözcüsü ve Ed Miliband, "Aylardır ek vergilendirme politikasına karşı olduklarını söyledikten sonra hükümet direne direne bunu uygulamak zorunda kaldı" dedi.

E﻿nerji şirketlerinin yöneticileri ise atılan adımların yatırımcıları endişelendirmemesi gerektiğini ve diğer ülkelerle kıyaslanabilir olması gerektiğini söyledi.

İngiltere'nin önde gelen yenilenebilir enerji ticaret birliği R﻿enewableUK Yöneticisi Dan McGrail, böyle bir adımın yatırımcılara "yanlış mesaj" verebileceğini ve onları fosil yakıtlara yönlendirebileceğini söyledi.

İ﻿skoç enerji şirketi Scottish Power Yöneticisi Keith Anderson ise yenilenebilir enerji şirketlerinin "olağanüstü düzeyde kâr ettiği" söylemlerinin endişe verici olduğunu söyledi.