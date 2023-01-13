Shakira’nın eski sevgilisi Pique hakkında yazdığı şarkı YouTube’da rekor kırdı

39 dakika önce

Annabel Rackham | BBC News

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Shakira 11 yıllık birlikteliklerinin ardından Pique’den ayrılmıştı

Dünyaca ünlü pop müzik yıldızı Shakira'nın, eski sevgilisi Gerard Pique’nin kendisini aldatmasına değindiği yeni şarkısı YouTube'da rekor kırdı.

Out of Your League (Dengim Değilsin) adlı şarkı YouTube’da 24 saat içinde 63 milyon kere izlenerek, ilk 24 saatte en çok dinlenen Latin şarkısı unvanını aldı.

Şarkıda Pique’nin yeni partneri olduğu iddia edilen 23 yaşındaki bir kadına gönderme yapan Shakira, “iki 22’liği cebinden çıkaracağını” söylüyor, Pique’nin kendisinden sonra bu kişiyle birlikte olmasını “Ferrari’den inip Renault Twingo’ya binmeye” ve “Rolex saatten sonra Casio saat kullanmaya” benzetiyor.

45 yaşındaki Shakira, 11 yıllık birlikteliklerinin ardından 35 yaşındaki eski futbolcudan geçen yıl ayrılmıştı.

Çiftin iki çocuğu da var.

BBC, şarkının sözleri hakkında yorum yapması için Pique ile iletişime geçti fakat haber yayımlanana kadar bir yanıt alamadı.

Shakira şarkıda Pique’nin “vücudunu geliştirmeye çok zaman ayırdığını fakat beynin de gelişime ihtiyaç duyduğunu” söylüyor.

Bu şarkı, Shakira’nın Arjantinli prodüktör DJ Bizarrap’la birlikte ilk çalışması oldu.

Bu Shakira’nın ayrılığı hakkında yazdığı ilk şarkı değildi.