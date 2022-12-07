Rusya-Ukrayna savaşı: Üç gün içinde üçüncü kez Rusya'daki bir askeri hava üssü vuruldu

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Putin, Ryazan Hava Üssü'nü Ekim ayında ziyaret etmişti

43 dakika önce

Rusya sınırları içindeki iki askeri üsse hafta başında yapılan saldırıların ardından üçüncü bir askeri hava üssü de insansız hava araçlarıyla vuruldu.

Ukrayna doğrudan sorumluluk üstlenmese de, saldırıları Kiev’in yaptığı ve uzak mesafede saldırı kabiliyetini artırdığını göstermeye çalıştığı biliniyor.

Rusya’nın, Ukrayna sınırının 90 kilometre kuzeyindeki Kursk şehri yetkilileri Salı geç saatlerde hava üssünden çıkan dumanların fotoğraflarını paylaştı. Vali, bir petrol tankının patladığını ve bu sebeple dumanlar yükseldiğini; ölü ve yaralı olmadığını duyurdu.

Pazartesi günü de Rusya, Ukrayna’dan yüzlerce kilometre uzakta bulunan ve bombardıman filosunun üssü olan Engels hava üssünü Ukrayna’nın Sovyet zamanından kalma insansız hava araçlarıyla vurduğunu duyurmuştu. Aynı insansız hava araçlarıyla vurulan diğer hedef de, Moskova’ya arabayla birkaç saat mesafedeki Ryazan üssü oldu.

Ukrayna’dan henüz hiçbir yetkili saldırıları üstlenmedi. Ancak Kiev’de bu saldırılar yüksek sesle ‘tebrik edildi.’

Ancak Ukrayna’nın yaptığı tahmin edilen bu saldırılar, ülkeye Rusya’ya karşı yoğun şekilde askeri destek ve silah sağlayan Batı ülkelerinde soru işaretlerine yol açmış gibi görünüyor.

Batı’da saldırıda 24 Şubat’tan bu yana kendi sağladığı silahların değil Sovyet yapımı silahların kullanılmasına ise dikkat çekiliyor.

ABD Dışişleri Bakanı antony Blinken, ülkesinin Ukrayna’ya kendisini savunabilmesi için silah ve mühimmat vermeye devam edeceğini; ancak ABD’nin Ukrayna’yı Rusya sınırları içine saldırması için “ne teşvik ettiğini; ne destek verdiğini” söyledi.

Rusya’nın Ryazan Hava Üssü’ndeki üç askerin öldüğü açıklanmıştı.

Boğazlar’da en az 20 petrol gemisi geçiş için bekliyor

Rusya’nın Karadeniz’deki limanlarından çıkan ve İstanbul ile Çanakkale boğazlarından geçiş yaparak dünya piyasasına petrol taşıyan en az 20 gemi, İstanbul açıklarında bekliyor. Rus petrolünün fiyatına üst sınır konulduktan sonra, anlaşmanın uygulamaya girmesinden önce birçok petrol şirketi gemilerini hızla yol çıkardı.

Yetkililer, sıranın oluşmasının sebebinin bu yoğunluk olmadığını savunuyor.

Anlaşmaya taraf olan ülkelerden, Rusya’dan satın alınan petrol karşılığında 60 dolar veya daha az ödeme yaptığını belgelemesi istenecek.

Her gün milyonlarca varil petrol Rusya’dan yola çıkıyor; İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nı geçerek güneydeki Akdeniz’e iniyor.