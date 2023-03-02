ABD ve Rusya dışişleri bakanları bir yıl sonra ilk defa bir araya gelip, atıştı

Kaynak, Reuters

2 Mart 2023, 18:11 +03 Güncelleme bir saat önce

Hindistan’da düzenlenen G20 dışişleri bakanları toplantısına Ukrayna’daki savaş ile ilgili ABD ve Rusya arasında yaşanan atışmalar damga vurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir yıl önce savaşın başlamasından beri ilk defa kısa da olsa bir araya geldi.

Blinken’ın Lavrov’a, “ABD’nin Ukrayna’yı ne kadar sürerse sürsün destekleyeceğini” söylediği aktarıldı.

ABD’nin Dışişleri Bakanlığı’ndan kıdemli bir yetkili görüşmenin 10 dakika sürdüğünü belirtti.

Blinken’in Rusya’da hapiste olan ABD vatandaşı Paul Whelan’ın serbest kalması ve Rusya’nın çekildiği nükleer silah kontrol antlaşmasına geri gelmesi gerektiğini aktardığı açıklandı.

Lavrov’un cevabının ne olduğu ise ifade edilmedi. Aynı yetkili, Rusya’nın pozisyonunu yakın zamanda değiştireceğine dair bir işaret olmadığını da ekledi.

İkili en son geçen yıl Ocak ayında Cenevre’de bir araya gelmişti.

Avrupa Birliği’nin yanı sıra dünyanın en zengin 19 ülkesinden oluşan G20, küresel ekonominin yüzde 85’ini ve dünya nüfusunun üçte ikisini temsil ediyor.

Toplantılar süresince ABD’nin ve Rusya’nın dışişleri bakanları karşılıklı birbirlerini suçladı.

Lavrov, Batılı ülkelerin diplomasi yerine tehdit ve şantaj kullandığını belirtirken Blinken Rusya’yı “sebepsiz ve gayrimeşru” bir savaş başlatmakla suçladı.

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye’de ve Suriye’de yaşamını yitirenler için saygı duruşuyla başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 ülkelerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile ilgili çağrıda bulunarak, “Güvenlik Konseyi'nde bölgesel temsilin güçlendirilmesi şarttır. Ancak veto yetkisine sahip daimi üye sayısındaki artış, Güvenlik Konseyi'nin mevcut etkisizliğini daha da kötüleştirecektir. Bu çağrımızın özü şudur: Dünya beşten büyük" dedi.